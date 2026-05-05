Piyasalarda gün sonu: 05 Mayıs 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (05 Mayıs 2026 Salı) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puanla günü kapattı.Dolar ise 45,22 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,35 ile 6.659,85 liraya çıktı.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi SUMAS,SEKFK,DOFRB, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise PASEU,AYCES,SMRVA.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (17.386.562.413.25 TL), THYAO (11.872.685.100.00 TL), ASTOR (10.842.857.813.00 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
2.99 ₺
|
-4.17 %
|
17.386.562.413
|
301.00 ₺
|
0.08 %
|
11.872.685.100
|
295.75 ₺
|
1.89 %
|
10.842.857.813
|
37.22 ₺
|
3.91 %
|
8.732.178.508
|
70.70 ₺
|
0.07 %
|
8.080.514.943
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
349.25 ₺
|
10.00 %
|
7.081.829
|
12.32 ₺
|
10.00 %
|
17.618.340
|
173.80 ₺
|
10.00 %
|
2.826.407.729
|
178.60 ₺
|
9.98 %
|
1.901.393.391
|
42.98 ₺
|
9.98 %
|
1.147.298.949
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
121.50 ₺
|
-10.00 %
|
4.270.065.546
|
853.50 ₺
|
-9.97 %
|
11.168.048
|
19.35 ₺
|
-7.59 %
|
1.412.454.154
|
444.75 ₺
|
-7.20 %
|
115.484.203
|
11.81 ₺
|
-7.01 %
|
4.054.343.901
Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Mayıs 2026 Salı)
Dolar/TL bugün yüzde 0,06 yükselerek 45,22 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,19 yükselerek 52,95 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
45,22 ₺
|
0,06 %
|
E
|
52,95 ₺
|
0,19 %
Altın fiyatlarında son durum (05 Mayıs 2026 Salı)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 1,24 :artarakazalarak 4.578,17 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 1,35 yükseliş sonucu 6.659,85 lirayı buldu. Çeyrek altın % 1,35 yükselerek 10.888,85 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 43.422,21.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.578,17 ₺
|
1,24 %
|
6.659,85 ₺
|
1,35 %
|
43.422,21 ₺
|
1,35 %
|
10.888,85 ₺
|
1,35 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 2,39 değer kazanarak 81.625,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,46 yükselerek 2.384,10 dolardan işlem gördü.