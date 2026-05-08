Piyasalarda gün sonu: 08 Mayıs 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 08 Mayıs 2026 Cuma tarihinde günü 15.062,65 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,15 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SMRTG,IZINV,SURGY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TMPOL,ENSRI,ANELE oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (31.516.000.029.71 TL), THYAO (16.347.500.739.25 TL), ASTOR (11.682.754.754.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Mayıs 2026 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 45,36 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,48 yükselerek 53,42 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (08 Mayıs 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,54 :artarakazalarak 4.711,33 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,74 yükseliş sonucu 6.866,72 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,74 yükselerek 11.227,08 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 44.771,00.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,10 düşüş ile 79.737,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,53 azalış ile 2.276,65 dolar.Brent Petrol ise 102,09 dolar