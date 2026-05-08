        BIST 100 15.057,44 %0,11
        DOLAR 45,3638 %0,12
        EURO 53,4255 %0,48
        GRAM ALTIN 6.884,45 %1,00
        FAİZ 40,65 %-0,12
        GÜMÜŞ GRAM 117,86 %3,31
        BITCOIN 79.788,00 %-0,10
        GBP/TRY 61,8241 %0,49
        EUR/USD 1,1771 %0,38
        BRENT 101,73 %1,67
        ÇEYREK ALTIN 11.256,07 %1,00
        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 08 Mayıs 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 08 Mayıs 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (08 Mayıs 2026 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,15 değer kazanarak 15.062,65 puanla günü kapattı.Dolar ise 45,36 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,74 değer kazanarak 6.866,72 liraya yükseldi.

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 18:30
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 08 Mayıs 2026 Cuma tarihinde günü 15.062,65 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,15 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse SMRTG,IZINV,SURGY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TMPOL,ENSRI,ANELE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (31.516.000.029.71 TL), THYAO (16.347.500.739.25 TL), ASTOR (11.682.754.754.00 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        3.52
        5.71 %
        31.516.000.030
        T
        311.00
        -0.48 %
        16.347.500.739
        A
        326.00
        1.64 %
        11.682.754.754
        E
        41.26
        7.22 %
        10.792.836.229
        A
        75.25
        0.07 %
        9.913.742.524
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        S
        9.68
        10.00 %
        789.889.119
        I
        80.30
        10.00 %
        41.279.901
        S
        80.30
        10.00 %
        2.142.268.910
        A
        19.48
        9.99 %
        1.344.060.086
        N
        155.40
        9.98 %
        1.723.744.071
        T
        355.75
        -9.99 %
        429.556.130
        E
        11.18
        -9.98 %
        1.933.645.015
        A
        55.35
        -9.93 %
        218.771.776
        D
        6.75
        -9.64 %
        139.139.275
        D
        13.82
        -9.55 %
        180.844.260
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (08 Mayıs 2026 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,12 yükselerek 45,36 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,48 yükselerek 53,42 lira oldu.

        U
        USD/TRY
        45,36
        0,12 %
        E
        EUR/TRY
        53,42
        0,48 %
        Altın fiyatlarında son durum (08 Mayıs 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,54 :artarakazalarak 4.711,33 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,74 yükseliş sonucu 6.866,72 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,74 yükselerek 11.227,08 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 44.771,00.

        A
        ALTIN/ONS
        4.711,33
        0,54 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.866,72
        0,74 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        44.771,00
        0,74 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.227,08
        0,74 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,10 düşüş ile 79.737,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,53 azalış ile 2.276,65 dolar.Brent Petrol ise 102,09 dolar

        'MİT görevlisiyiz' diyip psikoloğu 10 milyon lira dolandıran şüpheliler denetimde yakalandı

        Derya EVREN KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA)- Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, hedef aldıkları 53 yaşındaki psikolog M.A'yı, 'hakkınızda terör soruşturması var' diyerek yaklaşık 10 milyon lira dolandırdı. Şüpheliler, altın ve dövizleri almak için dolandırdıkları kadını Şişli Maçka Parkı'n...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
