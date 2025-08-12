Piyasalarda gün sonu: 12 Ağustos 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

12 Ağustos 2025 Salı tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,76 düşüş ile 10.954,50 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse GEREL,MMCAS,BALAT, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise ALCTL,DCTTR,EKIZ oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (13.046.698.099.75 TL), PGSUS (6.233.652.171.13 TL), CANTE (4.416.099.053.19 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Ağustos 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,26 yükselerek 40,72 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,86 yükselerek 47,60 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (12 Ağustos 2025 Salı)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,41 :artarakazalarak 3.356,09 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,07 yükseliş sonucu 4.378,55 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,07 yükselerek 7.158,92 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.548,13.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,40 değer kaybederek 119.607,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 3,26 düşerek 4.425,11 dolardan işlem gördü.