Piyasalarda gün sonu: 12 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (12 Mart 2026 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,65 değer kazanarak 13.286,12 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,12 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,96 ile 7.266,34 liraya geriledi.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse INTEM,QUAGR,BURCE oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
276.75 ₺
|
-2.64 %
|
15.681.895.138
|
258.00 ₺
|
4.54 %
|
15.622.859.734
|
333.50 ₺
|
-3.33 %
|
11.659.170.492
|
74.05 ₺
|
-6.97 %
|
8.980.330.520
|
14.22 ₺
|
-5.07 %
|
6.905.437.699
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
12.10 ₺
|
10.00 %
|
2.220.507
|
133.10 ₺
|
10.00 %
|
89.585.986
|
954.00 ₺
|
9.97 %
|
138.374.168
|
52.25 ₺
|
9.95 %
|
1.409.735.619
|
32.94 ₺
|
9.95 %
|
522.190.677
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
294.75 ₺
|
-10.00 %
|
312.944.599
|
2.88 ₺
|
-10.00 %
|
1.039.975.923
|
49.42 ₺
|
-9.98 %
|
306.580.269
|
183.30 ₺
|
-9.97 %
|
938.329.654
|
19.14 ₺
|
-9.97 %
|
4.942.510.553
Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Mart 2026 Perşembe)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 44,12 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,30 düşüş ile 50,86 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
44,12 ₺
|
0,06 %
|
E
|
50,86 ₺
|
-0,30 %
Altın fiyatlarında son durum (12 Mart 2026 Perşembe)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,88 :artarakazalarak 5.131,13 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,96 düşüş sonucu 7.266,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,96 düşerek 11.880,47 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.376,56.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.131,13 ₺
|
-0,88 %
|
7.266,34 ₺
|
-0,96 %
|
47.376,56 ₺
|
-0,96 %
|
11.880,47 ₺
|
-0,96 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,69 değer kaybederek 69.906,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,19 düşerek 2.052,20 dolardan işlem gördü.