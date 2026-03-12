Canlı
        Piyasalarda gün sonu: 12 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 12 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (12 Mart 2026 Perşembe) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,65 değer kazanarak 13.286,12 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,12 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -0,96 ile 7.266,34 liraya geriledi.

        Giriş: 12.03.2026 - 18:30
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12 Mart 2026 Perşembe tarihinde günü 13.286,12 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,65 oldu.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse INTEM,QUAGR,BURCE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        276.75
        -2.64 %
        15.681.895.138
        T
        258.00
        4.54 %
        15.622.859.734
        A
        333.50
        -3.33 %
        11.659.170.492
        A
        74.05
        -6.97 %
        8.980.330.520
        I
        14.22
        -5.07 %
        6.905.437.699
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        12.10
        10.00 %
        2.220.507
        K
        133.10
        10.00 %
        89.585.986
        B
        954.00
        9.97 %
        138.374.168
        K
        52.25
        9.95 %
        1.409.735.619
        B
        32.94
        9.95 %
        522.190.677
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        294.75
        -10.00 %
        312.944.599
        Q
        2.88
        -10.00 %
        1.039.975.923
        B
        49.42
        -9.98 %
        306.580.269
        K
        183.30
        -9.97 %
        938.329.654
        M
        19.14
        -9.97 %
        4.942.510.553
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (12 Mart 2026 Perşembe)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,06 artış ile 44,12 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,30 düşüş ile 50,86 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,12
        0,06 %
        E
        EUR/TRY
        50,86
        -0,30 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (12 Mart 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,88 :artarakazalarak 5.131,13 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -0,96 düşüş sonucu 7.266,34 lirayı buldu. Çeyrek altın % -0,96 düşerek 11.880,47 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 47.376,56.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.131,13
        -0,88 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.266,34
        -0,96 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        47.376,56
        -0,96 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.880,47
        -0,96 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,69 değer kaybederek 69.906,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,19 düşerek 2.052,20 dolardan işlem gördü.

