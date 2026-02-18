Piyasalarda gün sonu: 18 Şubat 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (18 Şubat 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak 14.259,90 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,09 yükselerek 43,76 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,66 ile 7.040,87 liraya çıktı.
18 Şubat 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,23 yükseliş ile 14.259,90 puandan tamamladı.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KAYSE,DOFRB,NETCD, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TDGYO,YUNSA,CVKMD oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (31.805.615.532.50 TL), ASELS (25.506.290.400.75 TL), ISCTR (16.867.477.936.85 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
328.25 ₺
|
-4.86 %
|
31.805.615.533
|
310.25 ₺
|
5.53 %
|
25.506.290.401
|
17.54 ₺
|
0.06 %
|
16.867.477.937
|
29.64 ₺
|
1.86 %
|
14.868.273.343
|
186.80 ₺
|
6.26 %
|
14.323.797.707
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
6.05 ₺
|
10.00 %
|
710.140.319
|
94.70 ₺
|
9.99 %
|
2.954.643.073
|
108.50 ₺
|
9.98 %
|
1.697.819.302
|
26.00 ₺
|
9.98 %
|
28.664.298
|
17.46 ₺
|
9.95 %
|
228.916.695
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
24.30 ₺
|
-10.00 %
|
60.785.466
|
9.99 ₺
|
-10.00 %
|
274.600.132
|
38.72 ₺
|
-10.00 %
|
3.159.548.107
|
28.90 ₺
|
-9.97 %
|
423.826.213
|
167.10 ₺
|
-9.97 %
|
2.074.924
Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Şubat 2026 Çarşamba)
Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 43,76 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 51,75 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
43,76 ₺
|
0,09 %
|
E
|
51,75 ₺
|
-0,19 %
Altın fiyatlarında son durum (18 Şubat 2026 Çarşamba)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2,59 değer kazanarak 5.004,05 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,66 değer kazanarak 7.040,87 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.511,82 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 45.906,47 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
5.004,05 ₺
|
2,59 %
|
7.040,87 ₺
|
2,66 %
|
45.906,47 ₺
|
2,66 %
|
11.511,82 ₺
|
2,66 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,63 yükseliş ile 67.389,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,33 artış ile 1.982,38 dolar.Brent Petrol ise 69,44 dolar