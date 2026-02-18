Piyasalarda gün sonu: 18 Şubat 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

18 Şubat 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,23 yükseliş ile 14.259,90 puandan tamamladı.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KAYSE,DOFRB,NETCD, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TDGYO,YUNSA,CVKMD oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (31.805.615.532.50 TL), ASELS (25.506.290.400.75 TL), ISCTR (16.867.477.936.85 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Şubat 2026 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 43,76 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 51,75 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (18 Şubat 2026 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2,59 değer kazanarak 5.004,05 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,66 değer kazanarak 7.040,87 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.511,82 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 45.906,47 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,63 yükseliş ile 67.389,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,33 artış ile 1.982,38 dolar.Brent Petrol ise 69,44 dolar