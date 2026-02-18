Canlı
        Piyasalarda gün sonu: 18 Şubat 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 18 Şubat 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (18 Şubat 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,23 değer kazanarak 14.259,90 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,09 yükselerek 43,76 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 2,66 ile 7.040,87 liraya çıktı.

        Habertürk
        Giriş: 18.02.2026 - 18:30 Güncelleme: 18.02.2026 - 18:30
        18 Şubat 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,23 yükseliş ile 14.259,90 puandan tamamladı.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KAYSE,DOFRB,NETCD, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TDGYO,YUNSA,CVKMD oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (31.805.615.532.50 TL), ASELS (25.506.290.400.75 TL), ISCTR (16.867.477.936.85 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        328.25
        -4.86 %
        31.805.615.533
        A
        310.25
        5.53 %
        25.506.290.401
        I
        17.54
        0.06 %
        16.867.477.937
        E
        29.64
        1.86 %
        14.868.273.343
        A
        186.80
        6.26 %
        14.323.797.707
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        6.05
        10.00 %
        710.140.319
        D
        94.70
        9.99 %
        2.954.643.073
        N
        108.50
        9.98 %
        1.697.819.302
        B
        26.00
        9.98 %
        28.664.298
        T
        17.46
        9.95 %
        228.916.695
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        24.30
        -10.00 %
        60.785.466
        Y
        9.99
        -10.00 %
        274.600.132
        C
        38.72
        -10.00 %
        3.159.548.107
        S
        28.90
        -9.97 %
        423.826.213
        O
        167.10
        -9.97 %
        2.074.924
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (18 Şubat 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,09 yükselerek 43,76 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,19 düşerek 51,75 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        43,76
        0,09 %
        E
        EUR/TRY
        51,75
        -0,19 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (18 Şubat 2026 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2,59 değer kazanarak 5.004,05 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,66 değer kazanarak 7.040,87 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 11.511,82 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 45.906,47 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.004,05
        2,59 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.040,87
        2,66 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        45.906,47
        2,66 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.511,82
        2,66 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,63 yükseliş ile 67.389,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,33 artış ile 1.982,38 dolar.Brent Petrol ise 69,44 dolar

