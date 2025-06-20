Piyasalarda gün sonu: 20 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Haziran 2025 Cuma tarihinde günü 9.203,37 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,11 oldu.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TEKTU,KRDMB,BMSCH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise INVES,BORLS,SDTTR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (8.030.709.644.60 TL), THYAO (5.100.913.077.75 TL), KCHOL (5.071.088.572.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Haziran 2025 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 39,68 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,36 yükselerek 45,76 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (20 Haziran 2025 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,06 :artarakazalarak 3.368,85 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,11 düşüş sonucu 4.296,09 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,11 yükselerek 7.024,11 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.010,53.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,05 azalış ile 104.291,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,02 düşüş ile 2.499,70 doları buldu. Brent Petrol ise 76,59 dolar