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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 20 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 20 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (20 Haziran 2025 Cuma) yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,13 artış ile 39,68 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,11 ile 4.296,09 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 20.06.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 20 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 20 Haziran 2025 Cuma tarihinde günü 9.203,37 puanla bitirdi, günlük yükseliş 1,11 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse TEKTU,KRDMB,BMSCH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise INVES,BORLS,SDTTR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (8.030.709.644.60 TL), THYAO (5.100.913.077.75 TL), KCHOL (5.071.088.572.00 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        26.36
        3.78 %
        8.030.709.645
        T
        256.75
        1.88 %
        5.100.913.078
        K
        146.00
        1.39 %
        5.071.088.572
        A
        146.30
        1.53 %
        4.557.155.657
        T
        144.60
        0.56 %
        4.067.298.190
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        7.59
        10.00 %
        230.635.465
        K
        26.40
        10.00 %
        138.320.131
        B
        14.44
        9.98 %
        30.508.344
        G
        14.91
        9.96 %
        352.041.361
        G
        28.06
        9.95 %
        317.821.880
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        204.40
        -10.00 %
        108.566.549
        B
        63.90
        -10.00 %
        358.464.886
        S
        172.50
        -9.97 %
        633.915.308
        P
        32.00
        -9.96 %
        768.270.748
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Haziran 2025 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,13 yükselerek 39,68 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,36 yükselerek 45,76 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,68
        0,13 %
        E
        EUR/TRY
        45,76
        0,36 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Haziran 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -0,06 :artarakazalarak 3.368,85 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,11 düşüş sonucu 4.296,09 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,11 yükselerek 7.024,11 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 28.010,53.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.368,85
        -0,06 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.296,09
        0,11 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.010,53
        0,11 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.024,11
        0,11 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,05 azalış ile 104.291,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,02 düşüş ile 2.499,70 doları buldu. Brent Petrol ise 76,59 dolar

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