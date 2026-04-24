Piyasalarda gün sonu: 24 Nisan 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 24 Nisan 2026 Cuma tarihinde günü 14.409,07 puanla bitirdi, günlük yükseliş 0,51 oldu.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YESIL,SODSN,EDATA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KONTR,KRONT,ALKLC.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.225.318.646.25 TL), SASA (11.827.382.787.87 TL), PASEU (10.014.073.463.30 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Nisan 2026 Cuma)

Dolar/TL yüzde 0,11 artarak 45,02 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,27 yükselerek 52,74 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (24 Nisan 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde 0,58 artış ile 4.721,58 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,82 yükselişle 6.834,68 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.174,70 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.562,12 oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -0,85 değer kaybederek 77.845,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,03 düşerek 2.312,96 dolardan işlem gördü.