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        BIST 100 13.943,87 %-0,95
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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 24 Temmuz 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 24 Temmuz 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (24 Temmuz 2026 Cuma) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,95 değer kaybederek 13.943,87 puanla günü kapattı.Dolar ise 47,34 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 0,79 ile 6.203,30 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Temmuz 2026 - 18:30 Güncelleme:

        24 Temmuz 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.943,87 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,95 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ISVEA,CMBTN,KUVVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATSYH,BARMA,SKBNK oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (16.406.087.394.75 TL), TRALT (11.272.129.646.56 TL), SASA (10.065.835.796.11 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        380.25
        1.06 %
        16.406.087.395
        T
        49.12
        -2.83 %
        11.272.129.647
        S
        2.69
        1.51 %
        10.065.835.796
        K
        155.00
        -8.28 %
        9.543.042.802
        Y
        33.36
        0.30 %
        9.399.059.514
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        44.28
        9.99 %
        431.709.264
        C
        1,685.00
        9.99 %
        127.852.267
        K
        154.30
        9.98 %
        130.068.151
        T
        7.95
        9.96 %
        616.454.941
        E
        62.35
        9.96 %
        1.102.616.940
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        104.00
        -9.96 %
        21.675.436
        B
        38.16
        -9.96 %
        8.325.978
        S
        11.76
        -9.95 %
        39.650.204
        A
        15.66
        -9.95 %
        102.220.279
        O
        2.14
        -9.70 %
        205.546.002
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Temmuz 2026 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,17 yükselerek 47,34 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,17 yükselerek 53,93 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        47,34
        0,17 %
        E
        EUR/TRY
        53,93
        0,17 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (24 Temmuz 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,64 :artarakazalarak 4.075,32 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,79 yükseliş sonucu 6.203,30 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,79 yükselerek 10.142,40 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.445,54.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.075,32
        0,64 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.203,30
        0,79 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.445,54
        0,79 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.142,40
        0,79 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,40 azalış ile 64.029,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,10 düşüş ile 1.861,88 doları buldu. Brent Petrol ise 96,12 dolar

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        Ana Haber Bülteni - 22 Temmuz 2026 (İstanbul'da Beklenen Yağış Başladı Mı?)

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