Piyasalarda gün sonu: 24 Temmuz 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

24 Temmuz 2026 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.943,87 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,95 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi ISVEA,CMBTN,KUVVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATSYH,BARMA,SKBNK oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASELS (16.406.087.394.75 TL), TRALT (11.272.129.646.56 TL), SASA (10.065.835.796.11 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (24 Temmuz 2026 Cuma)

Dolar/TL bugün yüzde 0,17 yükselerek 47,34 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,17 yükselerek 53,93 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (24 Temmuz 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,64 :artarakazalarak 4.075,32 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,79 yükseliş sonucu 6.203,30 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,79 yükselerek 10.142,40 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 40.445,54.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,40 azalış ile 64.029,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,10 düşüş ile 1.861,88 doları buldu. Brent Petrol ise 96,12 dolar