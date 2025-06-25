Piyasalarda gün sonu: 25 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

25 Haziran 2025 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.418,52 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,32 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse A1CAP,USAK,OSMEN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise MEPET,BMSCH,SDTTR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.454.764.356.50 TL), ASELS (5.878.265.932.60 TL), TUREX (5.854.792.899.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Haziran 2025 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,37 yükselerek 39,75 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,50 yükselerek 46,26 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (25 Haziran 2025 Çarşamba)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,02 değer kaybederek 3.322,85 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,46 değer kazanarak 4.249,87 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.948,53 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 27.709,14 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,47 değer kazanarak 107.267,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,89 yükselerek 2.414,29 dolardan işlem gördü.