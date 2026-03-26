Piyasalarda gün sonu: 26 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (26 Mart 2026 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,78 değer kaybederek 12.733,34 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 44,36 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,99 ile 6.360,56 liradan işlem gördü.
26 Mart 2026 Perşembe, BIST 100 günü -1,78 düşerek 12.733,34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12978.4300 puandan işlem görürken en düşük 12716.7900 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRDMB,IZINV,RALYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise LXGYO,MANAS,SVGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (11.488.137.275.90 TL), THYAO (9.207.989.297.25 TL), KCHOL (8.151.366.866.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
240.20 ₺
|
-4.11 %
|
11.488.137.276
|
293.50 ₺
|
-0.34 %
|
9.207.989.297
|
189.30 ₺
|
1.39 %
|
8.151.366.866
|
203.20 ₺
|
-2.87 %
|
7.751.696.819
|
338.00 ₺
|
0.15 %
|
7.486.234.355
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
56.10 ₺
|
10.00 %
|
381.308.681
|
69.90 ₺
|
9.99 %
|
35.269.692
|
193.70 ₺
|
9.99 %
|
292.805.911
|
15.19 ₺
|
9.99 %
|
25.995.606
|
38.58 ₺
|
9.98 %
|
799.709.721
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
22.54 ₺
|
-9.98 %
|
396.578.163
|
23.10 ₺
|
-9.98 %
|
561.506.941
|
9.14 ₺
|
-9.95 %
|
289.316.916
|
146.60 ₺
|
-9.95 %
|
4.562.532.729
|
7.98 ₺
|
-9.93 %
|
136.890.956
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mart 2026 Perşembe)
Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 44,36 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,02 yükselerek 51,29 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
44,36 ₺
|
0,02 %
|
E
|
51,29 ₺
|
0,02 %
Altın fiyatlarında son durum (26 Mart 2026 Perşembe)
Altının ons fiyatı yüzde -1,08 azalış ile 4.457,47 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,99 düşüşle 6.360,56 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.396,45 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.474,55 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.457,47 ₺
|
-1,08 %
|
6.360,56 ₺
|
-0,99 %
|
41.474,55 ₺
|
-0,98 %
|
10.396,45 ₺
|
-1,02 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,86 azalış ile 68.912,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,60 düşüş ile 2.063,95 doları buldu. Brent Petrol ise 108,05 dolar