        Piyasalarda gün sonu: 26 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 26 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (26 Mart 2026 Perşembe) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,78 değer kaybederek 12.733,34 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,02 yükselerek 44,36 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,99 ile 6.360,56 liradan işlem gördü.

        Giriş: 26.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        26 Mart 2026 Perşembe, BIST 100 günü -1,78 düşerek 12.733,34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12978.4300 puandan işlem görürken en düşük 12716.7900 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRDMB,IZINV,RALYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise LXGYO,MANAS,SVGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (11.488.137.275.90 TL), THYAO (9.207.989.297.25 TL), KCHOL (8.151.366.866.10 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        240.20
        -4.11 %
        11.488.137.276
        T
        293.50
        -0.34 %
        9.207.989.297
        K
        189.30
        1.39 %
        8.151.366.866
        A
        203.20
        -2.87 %
        7.751.696.819
        A
        338.00
        0.15 %
        7.486.234.355
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        56.10
        10.00 %
        381.308.681
        I
        69.90
        9.99 %
        35.269.692
        R
        193.70
        9.99 %
        292.805.911
        G
        15.19
        9.99 %
        25.995.606
        E
        38.58
        9.98 %
        799.709.721
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        L
        22.54
        -9.98 %
        396.578.163
        M
        23.10
        -9.98 %
        561.506.941
        S
        9.14
        -9.95 %
        289.316.916
        M
        146.60
        -9.95 %
        4.562.532.729
        M
        7.98
        -9.93 %
        136.890.956
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mart 2026 Perşembe)

        Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 44,36 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,02 yükselerek 51,29 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,36
        0,02 %
        E
        EUR/TRY
        51,29
        0,02 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (26 Mart 2026 Perşembe)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,08 azalış ile 4.457,47 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,99 düşüşle 6.360,56 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.396,45 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.474,55 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.457,47
        -1,08 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.360,56
        -0,99 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        41.474,55
        -0,98 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.396,45
        -1,02 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,86 azalış ile 68.912,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,60 düşüş ile 2.063,95 doları buldu. Brent Petrol ise 108,05 dolar

        Trump: İran anlaşma yapmak için yalvarıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün ne oldu? 26 Mart 2026'nın haberleri
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Önce güneş sonra yağmur! Sıcaklıklar da artıp azalacak!
        Axios: ABD İran'a "büyük bir son vuruş" hazırlığında
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Bakan Uraloğlu'ndan uçuş iptalleri açıklaması
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Osimhen'e Barça kancası!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Milli Takım'ın play-off serüveni...
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        'Evlilik' sinyali
