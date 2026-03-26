Piyasalarda gün sonu: 26 Mart 2026 Perşembe Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

26 Mart 2026 Perşembe, BIST 100 günü -1,78 düşerek 12.733,34 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 12978.4300 puandan işlem görürken en düşük 12716.7900 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KRDMB,IZINV,RALYH, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise LXGYO,MANAS,SVGYO oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler TUPRS (11.488.137.275.90 TL), THYAO (9.207.989.297.25 TL), KCHOL (8.151.366.866.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Mart 2026 Perşembe)

Dolar/TL yüzde 0,02 artarak 44,36 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,02 yükselerek 51,29 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (26 Mart 2026 Perşembe)

Altının ons fiyatı yüzde -1,08 azalış ile 4.457,47 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,99 düşüşle 6.360,56 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.396,45 olurken, Cumhuriyet altını ise 41.474,55 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,86 azalış ile 68.912,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4,60 düşüş ile 2.063,95 doları buldu. Brent Petrol ise 108,05 dolar