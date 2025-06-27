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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 27 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 27 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (27 Haziran 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 değer kazanarak 9.404,89 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,27 artış ile 39,88 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,39 ile 4.196,97 liraya geriledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 27 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        27 Haziran 2025 Cuma, BIST 100 günü 1,12 yükselerek 9.404,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9431.3500 puandan işlem görürken en düşük 9235.3200 puanı gördü.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BORLS,GLCVY,PEHOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TUREX,SODSN,TERA.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.933.965.545.08 TL), THYAO (6.695.718.389.50 TL), AKBNK (6.510.989.464.35 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        28.82
        3.89 %
        7.933.965.545
        T
        267.75
        0.94 %
        6.695.718.390
        A
        62.00
        1.97 %
        6.510.989.464
        I
        12.15
        4.02 %
        6.055.948.810
        A
        146.50
        4.42 %
        5.158.411.099
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        B
        70.40
        10.00 %
        145.243.596
        G
        61.05
        10.00 %
        125.105.375
        P
        16.96
        9.99 %
        3.746.627.626
        H
        9.27
        9.96 %
        116.145.502
        U
        153.40
        9.96 %
        45.085.683
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        18.63
        -10.00 %
        83.835.335
        S
        98.55
        -10.00 %
        2.906.600
        T
        259.75
        -9.97 %
        58.465.829
        P
        11.10
        -9.76 %
        15.277.630
        I
        3.15
        -9.48 %
        425.821.092
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Haziran 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,27 artarak 39,88 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,29 yükselerek 46,77 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        39,88
        0,27 %
        E
        EUR/TRY
        46,77
        0,29 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (27 Haziran 2025 Cuma)

        Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,66 :artarakazalarak 3.272,81 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,39 düşüş sonucu 4.196,97 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,39 düşerek 6.862,05 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.364,25.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.272,81
        -1,66 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.196,97
        -1,39 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        27.364,25
        -1,39 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.862,05
        -1,39 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,68 düşüş ile 106.678,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,85 azalış ile 2.425,85 dolar.Brent Petrol ise 68,39 dolar

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