Piyasalarda gün sonu: 27 Haziran 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (27 Haziran 2025 Cuma) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 1,12 değer kazanarak 9.404,89 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,27 artış ile 39,88 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde -1,39 ile 4.196,97 liraya geriledi.
27 Haziran 2025 Cuma, BIST 100 günü 1,12 yükselerek 9.404,89 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9431.3500 puandan işlem görürken en düşük 9235.3200 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi BORLS,GLCVY,PEHOL, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise TUREX,SODSN,TERA.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (7.933.965.545.08 TL), THYAO (6.695.718.389.50 TL), AKBNK (6.510.989.464.35 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
28.82 ₺
|
3.89 %
|
7.933.965.545
|
267.75 ₺
|
0.94 %
|
6.695.718.390
|
62.00 ₺
|
1.97 %
|
6.510.989.464
|
12.15 ₺
|
4.02 %
|
6.055.948.810
|
146.50 ₺
|
4.42 %
|
5.158.411.099
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
70.40 ₺
|
10.00 %
|
145.243.596
|
61.05 ₺
|
10.00 %
|
125.105.375
|
16.96 ₺
|
9.99 %
|
3.746.627.626
|
9.27 ₺
|
9.96 %
|
116.145.502
|
153.40 ₺
|
9.96 %
|
45.085.683
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
18.63 ₺
|
-10.00 %
|
83.835.335
|
98.55 ₺
|
-10.00 %
|
2.906.600
|
259.75 ₺
|
-9.97 %
|
58.465.829
|
11.10 ₺
|
-9.76 %
|
15.277.630
|
3.15 ₺
|
-9.48 %
|
425.821.092
Serbest Piyasada döviz fiyatları (27 Haziran 2025 Cuma)
Dolar/TL yüzde 0,27 artarak 39,88 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,29 yükselerek 46,77 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
39,88 ₺
|
0,27 %
|
E
|
46,77 ₺
|
0,29 %
Altın fiyatlarında son durum (27 Haziran 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde -1,66 :artarakazalarak 3.272,81 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde -1,39 düşüş sonucu 4.196,97 lirayı buldu. Çeyrek altın % -1,39 düşerek 6.862,05 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 27.364,25.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.272,81 ₺
|
-1,66 %
|
4.196,97 ₺
|
-1,39 %
|
27.364,25 ₺
|
-1,39 %
|
6.862,05 ₺
|
-1,39 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,68 düşüş ile 106.678,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -0,85 azalış ile 2.425,85 dolar.Brent Petrol ise 68,39 dolar