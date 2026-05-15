Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.477,38 %-1,14
        DOLAR 45,5453 %0,25
        EURO 53,0757 %-0,01
        GRAM ALTIN 6.693,55 %-1,48
        FAİZ 42,37 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 114,83 %-5,85
        BITCOIN 80.746,00 %-0,80
        GBP/TRY 60,9113 %-0,19
        EUR/USD 1,1643 %-0,22
        BRENT 107,61 %1,79
        ÇEYREK ALTIN 10.943,96 %-1,48
        Haberler Ekonomi Para Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi

        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi

        TCMB'nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anketteki yüzde 27,53 seviyesinden yüzde 28,94'e yükselirken, dolar/TL beklentisi de artış gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 10:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi

        TCMB'nin reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı anket sonuçları yayımlandı.

        Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 27,53 seviyesinden yüzde 28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39'dan yüzde 23,82'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43'e çıktı.

        Ankette, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerinde en yüksek olasılığın yüzde 22-24,99 enflasyon aralığında yoğunlaştığı görüldü.

        Döviz kuru beklentilerinde de yukarı yönlü artış dikkat çekti. Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 51,23 TL iken mayıs anketinde 51,57 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 53,62 TL'den 54,69 TL'ye çıktı.

        Katılımcıların BIST Repo ve Ters Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40 olarak korunurken, haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.

        Öte yandan, büyüme beklentilerinde sınırlı gerileme yaşandı. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e düşerken, 2027 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1 olarak sabit kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Gizemli mezar'ın sırrının çözülmesi için bakanlığa başvurdu

        Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çeltikçi Mahallesi'nde sırrı çözülemeyen mezar, yeniden gündem oldu. Halk arasında 'gelin mezarı' olarak bilinen mezarla ilgili 3 farklı rivayet bulunurken, kime ait olduğu bilinmeyen mezar, mahalleliyi de böldü. Bir kısım rivayetlere inanırken, bir kısmı iddiaların g...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump duyurdu: ABD-Çin arasında petrol anlaşması
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Trump: Xi ile birçok farklı sorunu çözdük
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        Leroy Sane'den flaş Fenerbahçe sözleri!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        4 yıldır her yerde aranıyordu... Katil kamyonette!
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        İspanya Başbakanı'ndan Lamine Yamal'a destek
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        1858 Büyük Koku felaketi ve 168 yıllık mirası
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Eğitmen kolundan tutup savurmuştu... Kreşteki şiddette karar çıktı!
        Cannes'da bebek müjdesi
        Cannes'da bebek müjdesi
        Kalp masajı yaptı, kendisi de vefat etti
        Kalp masajı yaptı, kendisi de vefat etti
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        "Tanrı Galatasaray'ı kaderime yazmış"
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        İnsanlar "ananas" kiralıyordu!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        17 saniyelik katliamda pişmanlık yok!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Temmuzda maaş zamları ne olacak?
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        Kuvvetli sağanak ve fırtına etkili olacak! 11 il için sarı kod
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?
        'Shrek' karakterinin ilham kaynağı gerçek biri mi?