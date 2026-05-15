Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi
TCMB'nin mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anketteki yüzde 27,53 seviyesinden yüzde 28,94'e yükselirken, dolar/TL beklentisi de artış gösterdi
TCMB'nin reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı anket sonuçları yayımlandı.
Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, bir önceki anket dönemindeki yüzde 27,53 seviyesinden yüzde 28,94'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39'dan yüzde 23,82'ye, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43'e çıktı.
Ankette, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin beklentilerinde en yüksek olasılığın yüzde 22-24,99 enflasyon aralığında yoğunlaştığı görüldü.
Döviz kuru beklentilerinde de yukarı yönlü artış dikkat çekti. Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 51,23 TL iken mayıs anketinde 51,57 TL'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise 53,62 TL'den 54,69 TL'ye çıktı.
Katılımcıların BIST Repo ve Ters Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 40 olarak korunurken, haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin politika faizi beklentisi yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.
Öte yandan, büyüme beklentilerinde sınırlı gerileme yaşandı. Katılımcıların 2026 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,3'e düşerken, 2027 yılı büyüme beklentisi yüzde 4,1 olarak sabit kaldı.