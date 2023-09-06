PlayStation Plus’a zam mı geldi? PS Plus zammı ne kadar? 2023 PlayStation Plus’a ne kadar ve yüzde kaç zam geldi? - Teknoloji Haberleri

PlayStation Plus’a zam mı geldi? PS Plus zammı ne kadar? 2023 PlayStation Plus’a ne kadar ve yüzde kaç zam geldi? - Teknoloji Haberleri

PlayStation Plus'ta zam sırası Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz hafta ABD'de yapılan zammın ardından Türkiye'de de 12 aylık abone ücretine yüzde 600'a yaklaşan olağanüstü bir zammın yapıldığı iddia edildi. İşte, ülkemizdeki oyunseverlerin oldukça merak ettiği konuya ilişkin tüm bilgiler...

Webtekno'da yer alan bilgiye göre, PlayStation Plus internet sitesinde yeni fiyatlar gösterilmiyor ancak PlayStation Plus için gösterilen reklamlardave Google arama sonuçlarında yeni fiyatlarla karşılaşıyoruz.

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Google'da "PlayStation Plus Extra" diye aratıldığında, paketin 12 aylık fiyatı 2340,00 TL olarak gözüküyor. Daha önce 400 TL'ye satılıyordu. Sony tarafından yapılan zamla birlikte Extra'nın fiyatı yüzde 585 oranında zamlanmış durumda.

Benzer şekilde "PlayStation Plus Deluxe" paketinin fiyatı da 460 TL'den 2740,00 TL'ye yükseldi. Ancak işin garip tarafı şu ki, zamlı fiyatlar henüz Sony'nin internet sitesinde gözükmüyor.