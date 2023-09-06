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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun PlayStation Plus’a zam mı geldi? PS Plus zammı ne kadar? 2023 PlayStation Plus’a ne kadar ve yüzde kaç zam geldi? - Teknoloji Haberleri

        PlayStation Plus'a zam mı geldi? 2023 PlayStation Plus'a ne kadar zam geliyor?

        Teknoloji devi Sony'nin video oyun konsolu PlayStation, zam iddialarıyla sosyal medyada gündem olmuş durumda. Dünyanın yanı sıra Türkiye'de de büyük bir kullanıcı kitlesi olan oyun konsolunun, ABD'deki fiyatlarına yüzde 33 zam yapmasının ardından şimdi de Türkiye'deki zammını duyuracağı belirtildi. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:14
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        PlayStation Plus'ta zam sırası Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz hafta ABD'de yapılan zammın ardından Türkiye'de de 12 aylık abone ücretine yüzde 600'a yaklaşan olağanüstü bir zammın yapıldığı iddia edildi. İşte, ülkemizdeki oyunseverlerin oldukça merak ettiği konuya ilişkin tüm bilgiler...

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        PS PLUS TÜRKİYE FİYATLARINA ZAM GELDİ

        Webtekno'da yer alan bilgiye göre, PlayStation Plus internet sitesinde yeni fiyatlar gösterilmiyor ancak PlayStation Plus için gösterilen reklamlardave Google arama sonuçlarında yeni fiyatlarla karşılaşıyoruz.

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        Google'da "PlayStation Plus Extra" diye aratıldığında, paketin 12 aylık fiyatı 2340,00 TL olarak gözüküyor. Daha önce 400 TL'ye satılıyordu. Sony tarafından yapılan zamla birlikte Extra'nın fiyatı yüzde 585 oranında zamlanmış durumda.

        Benzer şekilde "PlayStation Plus Deluxe" paketinin fiyatı da 460 TL'den 2740,00 TL'ye yükseldi. Ancak işin garip tarafı şu ki, zamlı fiyatlar henüz Sony'nin internet sitesinde gözükmüyor.

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        Zam sonrası abonelik fiyatları şu şekilde olacak:

        PlayStation Plus Essential: 240,00 TL (Zam oranı belli değil)

        PlayStation Plus Extra: 2,340 TL (Eskiden 400 TL, yüzde 585 zam)

        PlayStation Plus Deluxe: 2,740 TL (Eskiden 460 TL, yüzde 595 zam)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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