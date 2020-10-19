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Teknoloji ve oyun meraklıları için özel olarak tasarlanan akıllı telefon POCO X3 NFC, Türkiye’ye geliyor. Xiaomi Group altında faaliyet gösteren akıllı telefon markası POCO’nun X3 NFC modelinde Qualcomm'un en yeni serisi 700’ün 4G işlemcisi olan Snapdragon 732G kullanılıyor.

POCO X3’ün dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri ise telefonu oyun gereksinimlerine göre ayarlayan ve kullanıcıların cihazın donanımından en iyi şekilde yararlanabilmelerine olanak tanıyan Game Turbo 3.0'ın en son sürümüne sahip olması. Telefonun, Z eksenli doğrusal motoru ise farklı senaryolar için tasarlanmış 150'den fazla titreşim modu ile dokunsal geribildirim sağlıyor.

65 DAKİKADA YÜZDE 100 ŞARJ

POCO X3 NFC, 5160 mAh pili sayesinde tek şarjla, iki güne kadar kullanım imkanı sağlayan bir performans sunuyor. 33W hızlı şarj özelliğine sahip cihaz, 65 dakika içinde yüzde 100 şarj oluyor. Yüzde 62 şarj seviyesi için ise cihazın 30 dakika şarjda kalması yeterli oluyor.

120Hz + 240Hz EKRAN İLE GELİYOR

120Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örneklem hızı sunan POCO X3 NFC’de 6.67 inç FHD + DotDisplay ekran bulunuyor. POCO X3 NFC’in DynamicSwitch işlevi, kullanım durumuna ve ekranda görüntülenen içeriğin biçimine bağlı olarak telefonun otomatik olarak 50, 60, 90 ve 120Hz arasında geçiş yaparak güç tasarrufu yapmasına olanak tanıyor. 240Hz dokunmatik örneklem hızı, cihazın ekran yeteneklerinin daha da güçlendirmesine olanak sağlıyor.

Şu anda piyasada bulunan birçok amiral gemisi akıllı telefondan %33 daha hızlı yanıt veren POCO X3 NFC, üstün kullanıcı deneyimiyle kullanıcılara en sofistike oyunlarda dahi pazardaki diğer telefonlara göre büyük bir rekabet avantajı sağlıyor.

64MP AI DESTEKLİ DÖRTLÜ KAMERA SİSTEMİ

POCO X3 NFC, 64MP ana kamera, 13MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensöründen oluşan yapay zeka (AI) destekli bir dörtlü arka kamera sistemine sahip.

6 adet kaleydoskop seçeneği, Gold Vibes modu, Cyberpunk modu, çok sayıda yeni fotoğraf filtresi ve AI Skyscaping 3.0 gibi özellikleri barındıran cihazda, 4K video kaydının yanı sıra akıcı video yakınlaştırma, odak zirvesi ve AE/AF kilidi gibi özellikler de yer alıyor.

Verilen bilgiye göre POCO X3 NFC'nin 6GB+64GB modeli 3 bin 299 TL'den, 6GB+128GB modeli ise 3 bin 339 TL'den 22 Ekim tarihi itibariyle n11.com'da online olarak satışa sunuluyor. 19 Ekim’den 21 Ekim gün sonuna kadar geçerli olacak olan ön satışa özel fiyat kampanyası kapsamında; 6GB+64GB modeli 2 bin 999 TL’den, 6GB+128GB modeli ise 3 bin 199 TL’den tüketiciyle buluşacak.