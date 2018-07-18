İtalyan basını, Paul Pogba için flaş bir iddia ortaya attı. 2016'da o dönem transfer rekoru kırarak 105 milyon Euro'ya Juventus'tan Manchester United'ın yolunu tutan Fransız futbolcunun, Çizme devinde Cristiano Ronaldo ile birlikte oynamak için geri dönmek istediğini öne sürdü.

MOURİNHO İLE KAVGALI

Manchester United'da geçirdiği iki sezonda toplam 87 maça çıkan Paul Pogba, 15 gol, 18 asistle oynadı. Kırmızı Şeytanlar ile bir UEFA Avrupa Ligi, bir de Lig Kupası kazanan Fransız yıldız, sık sık takımın menajeri Jose Mourinho ile yaşadığı tartışmalarla adı anıldı. İkilinin geçen sezon soyunma odasında birbirlerine sert ifadeler kullandıkları öne sürülmüştü.

MATUİDİ ÇAĞRI YAPTI!

Fransa'nın ikinci Dünya Kupası zaferini kazandığı Rusya'da finalin ardından Blaise Matuidi, sosyal medyada canlı yayında Pogba'yı Juventus'a çağırmıştı. 31 yaşındaki oyuncunun "Juventus'a gelmeyi hatırla" sözlerine Pogba ise gülerek yanıt vermişti.

Pogba, Juventus'taki 4 sezonunda 9 kupa kazanmıştı.

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