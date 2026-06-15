Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Polis nefes borusu tıkanan sürücüyü Heimlich manevrasıyla kurtardı - Haberler

        Polis nefes borusu tıkanan sürücüyü Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Çankırı'da aracıyla seyir halindeyken yediği kek nefes borusuna kaçan sürücü, polisin Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Haziran 2026 - 11:39 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Nefes borusuna kek kaçtı, polis kurtardı

        Olay, il merkezi Yapraklı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda seyir halinde ilerleyen bir araç sürücüsünün yediği kek nefes borusuna kaçtı.

        Nefes almakta güçlük çeken sürücü kendisini araçtan dışarı attı. O esnada durumu fark eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis ekipleri sürücüye Heimlich manevrasıyla hemen müdahale etti.

        Sürücünün soluk borusunu tıkayan kek, polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı tekrar nefes alması sağlandı.

        O anlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        90 şüpheli Türkiye'ye iade edildi

        İçişleri Bakanlığı: Kırmızı bültenle aranan 42 kişi ile ulusal seviyede aranan 48 kişi yakalanarak Türkiye'ye getirildi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        Lapa lapa yağdı... Haziran ayında kar sürprizi!
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları