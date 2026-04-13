        Haberler Spor Futbol Polonya futbolu ligin bitimine 6 hafta kala kördüğüm: Lider ile düşme hattı arasında 12 puan!

        Polonya futbolu ligin bitimine 6 hafta kala kördüğüm: Lider ile düşme hattı arasında 12 puan!

        Polonya Ekstraklasa'da sezon sonuna yaklaşılırken büyük bir rekabet yaşanıyor. Lider Lech Poznan ile düşme hattı arasında sadece 12 puan fark bulunurken, son yıllarda farklı şampiyonların çıkması ligin öngörülemezliğini artırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Polonya futbolu kördüğüm!

        Polonya Birinci Futbol Ligi'nde (Ekstraklasa) sezon sonuna doğru ortaya çıkan puan tablosuyla tarihin en rekabetçi sezonlarından biri yaşanıyor.

        Ülke futbol piramidinin en üst seviyesi Ekstraklasa, 34 haftalık maratonun bitimine 6 hafta kala lider Lech Poznan ile küme düşme hattı arasındaki 12 puanlık farkla eşine ender rastlanır bir heyecana sahne oluyor.

        Lech Poznan'ın 46 puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde, son sıradaki LKS Nieciecza hariç 17 takımın matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam ederken, ligde kalmayı garantileyen takım henüz çıkmadı.

        POLONYA FUTBOLUNUN DEVİ DÜŞME HATTINDA

        Müzesindeki 15 Ekstraklasa, 21 Polonya Kupası, 6 Polonya Süper Kupası'yla ülkenin en başarılı takımlarından Legia Varşova, küme düşme hattındaki 34 puanlı 4 takımdan biri olarak en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

        Polonya ordusu tarafından kurulan Legia Varşova, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç ligden düşmedi.

        Başkent temsilcisi, geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselme başarısı göstermişti.

        SON 7 YILDA 3 YENİ ŞAMPİYON

        37 milyon nüfuslu Polonya'da futbolun öngörülemezliği yeni değil. Ülke futbolu 2019'dan bu yana 3 yeni şampiyon çıkardı.

        2018-2019 sezonunda Piast Gliwice, 2022-2023 sezonunda Rakow Czestochowa ve 2023-2024 sezonunda da Jagiellonia Bialystok, Ekstraklasa'da ilk kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

        Polonya futbolunda 1921 yılından bu yana 20 farklı kulüp şampiyon olma başarısı gösterdi.

        KONFERANS LİGİ'NDE 4 TAKIM

        Polonya futbolu bu sezon UEFA Konferans Ligi'nin lig aşamasında Rakow Czestochowa, Jagiellonia, Lech Poznan ve Legia Varşova ile temsil edildi.

        Lig aşamasını namağlup ikinci bitiren Rakow, son 16 turunda Fiorentina'ya elendi.

        Lech Poznan, son 16 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Jagiellonia ise son 16 play-off turunda Fiorentina karşısında turu geçemedi.

        Legia Varşova ise lig aşamasını 28. sırada tamamladı.

        HER HAFTA ORTALAMA 120 BİN TARAFTAR STATTA

        2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Ukrayna ile ev sahipliği yaptığı dönemde altyapısını ve statlarını elden geçiren Polonya'da her hafta ortalama 120 bin futbolsever, Ekstraklasa maçlarında tribünleri dolduruyor.

        Kapasitesi 15 bin ve üzerinde 23 stada sahip Polonya'da, doluluk oranı son 10 yılda yaklaşık iki katına çıktı.

        PUAN DURUMU

        Son 6 haftasına girilen Ekstraklasa'da puan durumu şöyle:

        Takım O G B M A Y Av
        1 Lech Poznan 28 12 10 6 49 40 +9 46
        2 Zaglebie Lubin 28 12 8 8 42 33 +9 44
        3 Jagiellonia Bialystok 28 11 10 7 44 35 +9 43
        4 Gornik Zabrze 28 12 7 9 40 33 +7 43
        5 Wisla Plock 28 11 9 8 29 26 +3 42
        6 Rakow Czestochowa 28 11 7 10 37 35 +2 40
        7 GKS Katowice 28 12 4 12 39 38 +1 40
        8 Motor Lublin 28 9 12 7 37 40 -3 39
        9 Lechia Gdansk 28 12 6 10 55 51 +4 37
        10 Korona Kielce 28 10 7 11 36 34 +2 37
        11 Cracovia 28 9 10 9 33 33 0 37
        12 Piast Gliwice 27 10 5 12 34 36 -2 35
        13 Legia Varşova 28 7 13 8 33 32 +1 34
        14 Radomiak Radom 28 8 10 10 43 42 +1 34
        15 Arka Gdynia 28 9 7 12 30 47 -17 34
        16 Pogon Szczecin 27 10 4 13 36 42 -6 34
        17 Widzew Lodz 28 9 6 13 33 35 -2 33
        18 LKS Nieciecza 28 6 7 15 33 51 -18 25
        "Acımı hafifletiyor" deyip acil serviste zurna çaldı

        Kars'ta 86 yaşındaki zurnacı Nazım Koç, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı acil serviste zurna çaldı. "Acımı hafifletiyor" diyen Koç'un zurna çaldığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. (DHA)

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Aynı evde 11 yıl sonra ikinci facia! Bir aile yok oldu!
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il 'insan' olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        "Pişmanım" diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
