POMEM 3 bin kadın polis alımı için henüz başvurularını tamamlamamış adaylar için bugün son gün. Adaylar bugün saat 17.00'a kadar başvurularını yapıp, sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecek. İşte detaylar...

POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Polis Akademisi (PA) resmi internet sitesinde başvuru kılavuzu tamamen okunmadan başvuru ücretinin yatırılmaması gerektiği uyarısı yer alıyor. İşte POMEM 3 bin kadın polis alımı başvuru ücreti yatırılmasına dair detaylar...

24. DÖNEM POMEM BAŞVURU KILAVUZU

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz otuz) 08 Nisan 2019 saat 09:00’dan 22 Nisan 2019 saat 17:00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “24. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

b) Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.

c) Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.

UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR

UYARI: 24. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.