        Haberler Bilgi Gündem POMEM sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 33. Dönem POMEM sınav yerleri ve tarihleri açıklandı!

        33. Dönem POMEM Giriş Sınavı doğrultusunda gerçekleşecek sınav aşamalarına katılacak adayların sınav giriş belgeleri yayınlandı. Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçecek. Ardından Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Mülakat Sınavına tabi tutulacak. Peki, POMEM sınav giriş belgesi nereden alınır, sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...

        Giriş: 25.03.2026 - 14:14 Güncelleme:
        33. Dönem POMEM kapsamında yapılacak sınavlar öncesinde adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav sürecine katılacak adaylar, ilk olarak Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından gerçekleştirilecek ön sağlık taramasından geçecek. Bu aşamanın ardından ise Fiziki Yeterlilik Sınavı uygulanacak ve başarı ile geçen adaylar Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilecek tarihte Mülakat Sınavı aşamasına katılacaklar. Bu kapsamda “POMEM sınav giriş belgesi nasıl alınır, sınav yerleri nereden öğrenilir?” sorularının cevabı haberimizde...

        33. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

        33. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına katılacak olan adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

        POMEM SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        33. Dönem POMEM Giriş Sınavı doğrultusunda adayların, sınava katılım sağlayacakları sınav merkezleri ve sınav giriş belgelerine T.C. Kimlik Numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgulayarak erişebilecekler.

        33. DÖNEM POMEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, Fiziki Yeterlilik Sınavı puanının %25’i ve Mülakat Sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacak. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecek.

        Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.

        33. DÖNEM POMEM SINAVI ADAY SEÇME VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI SÜRECİ

        Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınacak.

        Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapılacak:

        Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

        Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

        Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulacak.

        Fiziki Yeterlilik Sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatlarına aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        33. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU TALİMATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
