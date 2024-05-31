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        Haberler Bilgi Yaşam POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

        POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

        Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı POMEM mülakat sonuçları sorgulanıyor. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 15:04 Güncelleme: 31.05.2024 - 15:06
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        POMEM sonuçları ile ilgili sorgulamalar başladı. Polis Akademisi tarafından düzenlenen 31. dönem POMEM Mülakat yerleri ve sınav tarihleri henüz duyurulmadı. Peki POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 POMEM sözlü mülakat sonuçları açıklanma tarihi belli mi?

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        31. DÖNEM POMEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        POMEM, sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki günlerde www.pa.edu.tr adresinden duyurulması bekleniyor.

        31. DÖNEM POMEM MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU, SINAV NE ZAMAN?

        Polis Akademisi tarafından düzenlenen 31. dönem POMEM sınavlarında sonraki aşama sözlü sınavlar, mülakat yerleri ve sınav tarihi duyurulmadı.

        Diğer yandan 30. dönemde başvurular 19 Mayıs 2023 tarihinde son bulmuş ve parkur aşaması ardından 18 Ağustos tarihinde de mülakat yeri ve tarihleri açıklanmıştı.

        POMEM MÜLAKATLARI NASIL YAPILIR?

        Fiziki Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar, Mülakat Sınav Komisyonu tarafından Mülakat Sınavına tabi tutulurlar.

        Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

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        a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

        b) Kendisinden istenileni kavrama,

        c) Özgüveni,

        ç) İfade etme yeteneği,

        d) Beden dilini kullanma becerisi, olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

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