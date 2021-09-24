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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil Port Yarımca Stellantis'in lojistiğini üstlendi
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Stellantis'in açtığı ihaleyi Port Yarımca kazandı

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Japon Nippon Yusen Kaisha (NYK) Grubu ile kurduğu ortaklık kapsamında hayata geçirilen Port Yarımca'nın, “Stellantis Group Bitmiş Araç Lojistiği İhalesini” kazandığı açıklandı. Türkiye pazarı için ihale edilen araçların elleçleme işini üstlenen Port Yarımca'nın, Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarına 2022 ve 2023 yıllarında liman operasyonları alanında hizmet vereceği öğrenildi

Port Yarımca Stellantis'in lojistiğini üstlendi
HABERTURK.COM

OYAK Grubu Şirketlerinden OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Japon NYK Grubu ortaklığıyla hayata geçirdiği Port Yarımca, otomotiv sektöründe bir iş birliğine imza attığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Stellantis Group tarafından açılan Bitmiş Araç Lojistiği ihalesini kazanan Port Yarımca'nın, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan dönemde Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarına liman elleçleme, stoklama, terminal ve teknik destek hizmetleri sunacağı kaydedildi.

Verilen bilgiye göre, Stellantis Group ve Port Yarımca arasında ilk adımı atılan iş birliğinin, uzun yıllar sürecek sağlam bir çözüm ortaklığına dönüşmesi ve bu iş birliğinin ülke ekonomisine ve otomotiv sektörüne önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Otomotiv sektörünün ihtiyaçlarına karşılık vermek amacıyla hayata geçirilen Port Yarımca yatırımının, yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi ve toplam 265 bin metrekare kapalı otoparkı ile sadece otomotiv sektörüne hizmet verdiği belirtildi.

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