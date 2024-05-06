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        Haberler Spor Futbol Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon! - Futbol Haberleri

        Portekiz Ligi'nde şampiyon Sporting Lizbon!

        Portekiz Premier Ligi'nde Benfica'nın deplasmanda Famalicao'ya 2-0 kaybetmesi sonrası Sporting Lizbon 20. kez Portekiz şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 00:35 Güncelleme: 06.05.2024 - 00:35
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        Portekiz'de şampiyon Sporting Lizbon!
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        Portekiz Premier Ligi'nde Benfica'nın deplasmanda Famalicao'ya 2-0 kaybetmesi sonrası Sporting Lizbon 20. kez Portekiz şampiyonu oldu.

        Ligin 32. hafta maçında Famalicao evinde Benfica'yı 71. dakikada Jose Rodriguez ve 85. dakikada Zaydou Youssouf'un golleri ile 2-0 mağlup etti. 76 puanda kalan Benfica, 84 puandaki lider Sporting'in 8 puan gerisine düştü. Sporting, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

        Ligin bitimine 2 hafta kalan matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyen Sporting Lizbon, toplamda 20. kez şampiyon olurken 39 yaşındaki Portekizli teknik direktör Ruben Amorim, kariyerinin ikinci Portekiz şampiyonluğuna ulaşmış oldu.

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