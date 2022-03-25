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Portekiz - Türkiye maçı yazar yorumları

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'e 3-1 mağlup oldu ve Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti. Spor yazarları, Portekiz - Türkiye maçını yorumladı

  • 01
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    ÖMER ÜRÜNDÜL

    Bazı teknik direktörler durduk yerde şapkadan tavşan çıkarırlar... Dün gece Kuntz da bu hayalcilere katıldı... Sistemi oturmamış, kadro istikrarı sağlayamamış bir takımız. Böyle kritik bir tabloda nerden çıktı üçlü defans? Üstelik 3-4-3 sisteminde orta dörtlü de çok büyük bir hataydı. 
  • 02
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    İkinci yarı Portekiz temposunu düşürdü. Buna rağmen çok pozisyona girdiler ama cömertçe harcadılar. Sonra maçtaki en olumlu işimizi yaptık ve güzel bir gol attık. Bu rehavete giren rakibi strese soktu ve bize de ümit verdi. Sonra da penaltı kazandık ama Burak ile değerlendiremedik ve son saniyelerde üçüncü golü de yedik.
  • 03
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    Kuntz'a güveniyordum. Ancak dünkü felaket takım tertibi ve bir de bunun üstüne son 8 dakikada günümüz futboluna hiç uymayan üç nokta santrforla oynamasını da görünce ilerisi için ümidimi kaybettim. Kuntz'un büyük hataları ile bu maçı kaybettik. Üstelik de sahada varlığı yokluğu belli olmayan Ronaldo'ya rağmen.
  • 04
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    LEVENT TÜZEMEN

    Ayağımıza gelen fırsatı göz göre göre harcadık. Maçı uzatacak şansı Enes'e yapılan faul sonrası kazandığımız penaltıyı Burak ile dışarı attık. İki farklı devre oynadık. Milli Takım'ın hiç kalıcı bir oyun sistemi olmadı. Kadro tercihlerimiz hep formda oyunculara göre belirlendi. Ayrıca Milli Takım'ın hiç 3'lü savunma oynadığını görmedik. İlk 15 dakika oyunu kontrol edemediğimiz için 4 net pozisyon verdik, biri gol oldu.
  • 05
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    Orkun'u göbekte yalnız bırakıp destek vermediğimiz için orta sahada kalabalık olamadık ve Portekiz elini kolunu sallayarak kalemize geldi. Önde top tutamadık. Kenarlardan etkili hücumlar yapamadık. İkinci 45'te Portekiz'in üzerine cesaretle gittik. 
  • 06
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    Cengiz'in mükemmel pasıyla güzel bir gol atan Burak, keşke 26'ıncı dakikada şutu denemeyip bomboş Kerem'e ayağındaki topu pas olarak kullansaydı golü atardık. Gecenin adamı Burak oldu. Gol attı ama gollük pası vermedi ve tarihe geçecek penaltıyı kaçırdı. Maç öncesi "İlk 11'i bir plana göre yaptım" diyen Kuntz'un hikâyesi hazin bitti. Planlar tutmadı ve Dünya Kupası biletini yine alamadık.
  • 07
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    UĞUR MELEKE

    Alanı doğru paylaşamadık. Çünkü 3-4-3’le alan parsellemeye alışık değiliz. Doğru eşleşemedik, Otavio ile Çağlar mı Berkan mı eşleşecek derken iki gol çıkardı o şaşkınlıktan Portekiz. İlk devrede yardımlaşamadık, üç pas üst üste yapamadık. İkinci yarıda Portekiz’in kronik dağınıklığı devreye girdi neyse ki!
  • 08
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    Dün de değinmiştim, bu Portekiz eleme grubunda Sırbistan-İrlanda ile oynadığı 4 maçın sadece 1’ini kazanabildi. Savunmada hem çok eksik, hem çok sarsaklar. İkinci devrede biz biraz daha deneyince, oyunu biraz daha ileri taşıyınca maçı uzatmaya götürmeye bir penaltı kadar yaklaştık. Ama olmadı maalesef. Dün sahada oyuncu gruplarının kalitesinin altında iki teknik adam vardı bence. İki ülkenin de EURO 2024 planlarını oyuncu kalitelerine yakışır teknik ekiplerle yapmaları gerektiğine inanıyorum ben.
  • 09
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    ERMAN TOROĞLU

    Milli Takım'da görevini yapanlar da vardı, yapmayanlar da. Kuntz, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı. Nitekim, bu değişikliklerden sonra Milli Takım daha başka bir havaya büründü. Bu şunu gösteriyordu, Kuntz daha henüz Milli Takım'a alışamadı. Zaman istiyor, bence o zamanı da tanımak lazım. 
  • 10
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    Alman hakem iyi maç yönetti. Lehimize penaltı pozisyonunu VAR'dan verdi. Hakem için zor pozisyondu, canlı göremeyebilirdi ve göremedi. Ama VAR'da gördü. Bu da şunu gösteriyor, VAR'daki vatandaş görevini yaptı. Ronaldo bir dünya yıldızı ama bu maçta çok etkili değildi. Elbette Ronaldo, Ronoldo'dur; ama şunu da unutmamak lazım. Ona çok fazla dikkat edildiği zaman, yanındaki diğer oyuncular iş yapmaya başladılar. 
  • 11
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    İşte orada biraz eksik kaldık. Kuntz'un işi kolay değil. Çünkü Türkiye'de oynanan futbolun kalitesi belli. Yurt dışında oynayanlar ile içeridekileri hamur yapmak o kadar kolay bir iş değil. Sanki sabredersek, daha iyi bir şeyler olacak gibi geldi bana.
  • 12
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    REHA KAPSAL

    Kuntz'un maça çıkışı, Portekiz'in gruptan çıkamadığı Sırbistan ve Avrupa Şampiyonası'nda fark yediği Almanya'nın saha içi dizilişi gibi 3-4-2-1 şeklindeydi. 10 grup maçında saha içinde bu formasyonla başlamadık. Buradaki oyuncu yerleşimleri doğru değildi. Ozan uzun süre oynamadı, Zeki formdan uzaktı, orta sahada 4'lünün sol çizgisinde Berkan vardı. Bununla beraber Hakan ile Orkun tercihi orta alandaki anlayışımıza uygun değildi. Bu ikilinin bireysel becerileriyle işi çözme niyetimiz kolektif yapıyı bozdu. 
  • 13
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    Bununla birlikte aynı zamanda savunma ve hücumda da eksiklikler yarattı. Mert Müldür, Dorukhan ve Caner tercihler arasında yer alabilirdi. Ne oynadığımızın belli olmadığı, Portekiz'in fizik kalitesi düştükçe rakibi zorladığımız ve Burak'ın penaltıyı atsa şans doğacağı maçtan maalesef yine mağlup ayrıldık. Dünya Kupası'na gitme hayallerimiz yine son buldu. 
  • 14
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    Kuzey Makedonya'nın, son Avrupa şampiyonu İtalya'yı elediği bir playoff eşleşmesinde bizim oyun ve skor olarak kötü olduğumuz Portekiz mücadelesi yalnız elenme öz eleştirisi getirmiyor. Daha fazla ülke futbolunu, oyuncuların birlikteliklerini, yurtdışında kendi kulüplerinde daha iyi performans sergilediğini fakat bunu milli takıma yansıtamadığını konuşmamız lazım. 'Hala akıllı, planlı ve organize olunan oyunlar yerine duyguların ve içgüdüsel oyunların devrinin çoktan bittiğini birilerinin hem Kuntz ile ekibine hem de futbolculara anlatması lazım.
  • 15
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    İLKER YAĞCIOĞLU

    Portekiz'den istediğimiz sonucu alamadık ve Dünya Kupası finallerine veda ederek döndük. Umudumuz her zamanki gibi artık 4 yıl sonrasına... Yorumlamaya önce Kuntz'dan başlayalım, alışık olmadığımız 3'lü savunma ile maça başladı. Önündeki dörtlüde sol kenarda Berkan'a görev verdi. Başlangıçta yaptığı en büyük hatalar bunlardı. Berkan'ı sola koyarak o kanada işlevsiz hale getirdi. Maçın ilk bölümünde bütün ataklar da bizim sol tarafımızdan geldi.
  • 16
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    Yediğimiz ilk gole kadar hiçbir şey yapmadık. Ürkek ve kendimize güvensiz oynadık. Bizi rakip kaleye götürecek Cengiz ve Kerem'i ilk devre boyunca topla hiç buluşturamadık. İkinci golü yiyip devreye 2-0 geride gidince Kuntz değişiklikler yapar diye düşündüm ama herhalde o skordan ve oyundan memnundu ki değişiklikleri ilerleyen dakikalara sakladı. Son bölümde geri döndük. Önce bir gol bulduk, Burak'ın kaçırdığı penaltı ise hayallerimizin sonu oldu. Açıkçası Makedonya'nın yaptığını beceremedik ve bu turu hak etmedik.
  • 17
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    ENGİN VEREL

    Kuntz her ne kadar maçtan önce, "Kaybedecek bir şeyleri olmayanlar korkmazlar" dese de maça başladığımızda sözünü ettiği cesaretin sahaya yansımadığını gördük. Savunmaya çalışan ancak bunu çok başarısız ve beceriksiz bir şekilde yapan Milli Takım vardı. Golü yedikten sonra daha derli toplu ve daha organize bir takım hüviyetine büründük. Yenik duruma düşmek belli ki takım üzerindeki stresi kaldırmış, daha aklı başında işler yapmaya başlamıştık. Bu bölümde en az 3 tane çok net beraberlik fırsatını harcadık. Şunu gördük ki Portekiz'in üzerine gidebilirsek, savunma yapma konusunda çok başarılı değiller ve açık bulmakta zorlanmayacağız. Fakat ne yazık ki biz bu fırsatları kolayca harcarken yine eğlencelik bir gol yedik. 
  • 18
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    İdmanda bile böyle goller yenmez. Savunmadan, kalecimize kadar herkesin hatası vardı. Ve ikinci yarı başlamadan önce böyle büyük bir rakibe karşı, böyle berbat gollerle 2-0 geriye düşmüş bir Milli Takım'ın, bu yükün altından nasıl kalkacağı sorunu dağ gibi önümüzde duruyordu. Portekiz gibi bir takıma karşı 2-0'dan geri dönme şansını ne yazık ki Burak dışarı attı. Burada ne Burak'a ne de ona penaltı attıran teknik ekibe laf edemem. Sağlık olsun. Bundan sonrası güzel olsun. Ayağınıza, yüreğinize sağlık.
  • 19
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    ATTİLA GÖKÇE

    Tamam, anlaşıldı. Futbolda üçlü savunma anlayışı yeniden gündem kazanıyor. Buna itirazımız yok ama, Milli Takım ne zamandan beri “üçlü” oynuyor da Portekiz karşısına da “içselleştirilmiş” bir defans kurgusuyla çıktı? Stefan Kuntz’un üçlü savunma için futbolcularıyla ne kadar çalıştığını, nasıl zaman bulduğunu bilmiyoruz. Ama o kadro bir hazırlık maçı bile oynamadan, en keskin virajda Portekiz’e karşı “üçlüyle” çıkıyor. Bunu anlamak çok kolay değil. 
  • 20
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    83’te Fonte’nin ayak darbesiyle yıkılan Enes Ünal, o kadar haklı bir isyan sergiledi ki, sonunda Alman hakem VAR’a gidip penaltıyla döndü… Topun başında Kaptan Burak vardı… Ama dışarı vurdu… Futbol topunun ağırlığı kural kitabında 453 gram... Yine de inanmayın. Burak Yılmaz’a sorun. O yorgun ayak topa değil, tonlarca ağırlıkta kocaman bir kayaya vurmuştu sanki. Onu anlıyoruz. Çocuklara teşekkür ediyoruz. Sonraki üçüncü gol de uğradığımız şokun bedeli gibiydi. İlk yarısı harcanan, ikinci yarısı tarihe geçen bir maça tanık olduk. Bu defa zaferimizi değil, maalesef hayal kırıklığımızı yazdık. Onurla!
  • 21
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    SERDAR ALİ ÇELİKLER

    Stefan Kuntz, özellikle 2-1'den sonra yaptığı değişikliklerle olumlu not aldı. Yine de 5-2-3 dizilişi; orta sahayı 2 kişiyle tutmamız mümkün değildi. Tutamadık da zaten. Ama 2-1'den sonra orta saha da dahil her hattımızla üstündük. Penaltıyı atabilsek maçı da alırdık, buna inanıyorum. Yazık oldu. Lakin Hollanda'dan 6 yiyen takımdan Portekizliler'e tırnak yediren takıma döndüğümüzü de unutmayalım.
  • 22
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    Terimist ve Güneşist isimler Kuntz'u hedef tahtasına oturtacaklardır. Ama senin kalecin 11 metreden kafa golü yerse golcün penaltı kaçırırsa hoca da bir yere kadar. Portekiz bu haliyle Dünya Kupası'nda da pek bir varlık gösteremez.
  • 23
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    İBRAHİM YILDIZ

    Portekiz yenilmeyecek bir takım değil. İkinci yarı oynadığımız iyi oyunla bunu gördük. Teknik Direktör Kuntz’un orta saha seçimi tartışılır. Fizik gücü yüksek, mücadeleci orta saha ile farklı bir performans gösterebilirdik.
  • 24
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

    Dünya Kupası’nda olmayışımız elbette üzücü. Yine klasik olarak gelecekten söz edeceğiz. Her başarısızlığın ardından olduğu gibi, yeni başlangıç olacağı söylemlerini dinleyeceğiz. Yazık oldu gerçekten. Klasik olacak ancak bir kez daha yineleyelim. 10 milyonluk Portekiz, futbola adını yazdırırken, 80 milyonluk ülkemiz sürekli başka bahara kalan umut peşinde koşuyor. Bu sorunun temel nedeni, herkesin bildiği gibi bir türlü oluşturamadığımız sistem…
  • 25
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!
  • 26
    Son dakika haberi: "Kuntz'un büyük hataları..." Portekiz - Türkiye maçı sonrası yazar yorumları!

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