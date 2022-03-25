Portekiz - Türkiye maçı yazar yorumları

ENGİN VEREL

Kuntz her ne kadar maçtan önce, "Kaybedecek bir şeyleri olmayanlar korkmazlar" dese de maça başladığımızda sözünü ettiği cesaretin sahaya yansımadığını gördük. Savunmaya çalışan ancak bunu çok başarısız ve beceriksiz bir şekilde yapan Milli Takım vardı. Golü yedikten sonra daha derli toplu ve daha organize bir takım hüviyetine büründük. Yenik duruma düşmek belli ki takım üzerindeki stresi kaldırmış, daha aklı başında işler yapmaya başlamıştık. Bu bölümde en az 3 tane çok net beraberlik fırsatını harcadık. Şunu gördük ki Portekiz'in üzerine gidebilirsek, savunma yapma konusunda çok başarılı değiller ve açık bulmakta zorlanmayacağız. Fakat ne yazık ki biz bu fırsatları kolayca harcarken yine eğlencelik bir gol yedik.