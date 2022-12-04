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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

2022 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak olan Portekiz'de halkın çoğunluğu, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

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  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    Kupa öncesinde Manchester United'la ayrılığı gündeme oturan yıldız futbolcunun varlığının, takım arkadaşlarını rahatsız ettiği öne sürülüyordu.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    Manchester United'dan arkadaşı Bruno Fernandes ile görüşmesi günlerce manşette kalan Cristiano Ronaldo'nun saha içindeki performansı da Portekiz halkını memnun etmedi.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    Üç maça da 11'de başlayan ve bir gol atan yıldız futbolcu, WhoScored'un istatistiklerine göre grup aşamasının en kötü 11'inde yer aldı.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    2022 Katar Dünya Kupası son 16 turunda pazartesi günü İsviçre ile karşılaşacak Portekiz'de taraftarların büyük bir kısmı Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de görmek istemiyor.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    A Bola tarafından yapılan ankete katılan Portekizli futbolseverlerin, yüzde 70'lik bölümü Ronaldo'nun karşılaşmaya ilk 11'de çıkmaması yönünde oy verdi.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    Portekiz Milli Takımı ile toplamda 194 maça çıkan Cristiano Ronaldo, 118 kez fileleri havalandırdı.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    Portekizli futbolcu Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu olmuştu. 
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    TRANSFERİ GÜNDEMDE

    İspanyol spor gazetesi Marca, Suudi Arabistan'ın El Nassr Kulübünün Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'ya 2,5 sezonluğuna 500 milyon avroluk sözleşme teklif ettiğini ve anlaşmaya çok yakın olunduğunu iddia etti.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    İngiltere'nin Manchester United Kulübü ile sözleşmesi feshedilen 37 yaşındaki Ronaldo'nun profesyonel kariyerine Suudi Arabistan'da devam edeceği ileri sürülüyor.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    İspanyol gazetesi, El Nassr Kulübünün yıllık 200 milyon avrodan 2,5 sezonluk sözleşme teklif ettiği Ronaldo ile anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    Haberde, Ronaldo'ya verilecek yıllık 200 milyon avronun içinde maaş ve reklam anlaşmalarının dahil olduğu öne sürüldü.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    Fransız teknik direktör Rudi Garcia'nın teknik direktörü olduğu El Nassr'ın Suudi Arabistan ligindeki en büyük rakibinin son şampiyon El Hilal olduğu belirtildi.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

    Suudi futbolunun son yıllarda gelişmeye başladığını yazan İspanyol gazetesi, Ronaldo'nun medyanın ilgisini buraya çekebileceğini ve Avrupa'daki hiçbir kulübün El Nassr'ın teklifine yaklaşamayacağını kaydetti.
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!
  • Portekizliler, Cristiano Ronaldo'nun oynamasını istemiyor!

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