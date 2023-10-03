Porto: 100 - Nevezis: 84 MAÇ SONUCU
Manisa'da düzenlenen FIBA Erkekler Avrupa Kupası B Grubu eleme maçında Porto, Nevezis'i 100-84 mağlup etti
Muradiye Spor Salonu'ndaki müsabakada Portekiz temsilcisi Porto, ilk periyodu 25-23 üstün tamamladı.
Çekilmeli geçen ikinci periyotta Litvanya temsilcisi Nevezis’e üstünlük kuran Porto, soyunma odasına 38-35 önde gitti.
Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren Porto, farkı açarak üçüncü çeyreği 70-59, müsabakayı da 100-84 galip tamamladı.
Eleme grubu maçlarında yarın 19.00'da ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, Nevezis ile karşılaşacak.