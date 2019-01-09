Plastik poşet üreticileri, piyasada kayıt dışı ürün olmaması amacıyla ürettikleri ve marketlere sattıkları poşet miktarlarına ilişkin bildirimde bulunacak.

Satış noktalarında plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına ilişkin düzenlemenin yankıları sürerken, piyasada kayıt dışı poşet üretimi olmaması için de önlem alınıyor.

Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) Genel Sekreteri Özcan Pektaş, AA muhabirine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında, poşet üreticilerince gerek üretilen gerekse de ithal edilen malzemelerle ilgili tüm verilerin kayıt altında tutulacağını söyledi.

Pektaş, "Plastik poşetlere ilişkin beyan ve bildirimlerin gerçekleştirileceği bilgi sistemi oluşturuldu. Üreticiler, ürettiği ya da ithal ettiği satışa tabi tüm plastik poşetlere ilişkin, bilgi sistemine kayıt olmak ve gerekli bilgileri sisteme girmekle yükümlü olacak. Böylece, sistemde açık var mı yok mu takibi yapılacak." dedi.

Üretici ve ithalatçılar tarafından sisteme girilecek beyanlarda, poşet adedi, ağırlığı, kalınlığı, boyutu, malzeme cinsi ile yurt içi ya da dışında hangi firmalara satıldığına ilişkin bilgilerin yer alacağını belirten Pektaş, "Ne kadar üretildi, marketlere, satış noktalarına ne kadar satıldı, bunların kontrolü, denetimi yapılacak. Stokta poşet var mı görülecek. 10 ton üretim yapıldığı beyan edilip, 9 ton satıldıysa kalan poşetin akıbeti izlenecek. Giriş ve çıkış miktarları sistemden görülecek. Kayıt dışı poşet üretimi, alım satımı var mı yok mu gözlemlenecek." diye konuştu.

Pektaş, marketler gibi satış noktalarının da sisteme, poşetin temin edildiği firmaya ilişkin bilgileri, aldığı poşet adedini, bu poşetlerin ağırlığını, kalınlığını ve satış yaptığı poşet miktarıyla birim fiyatını gireceğini bildirdi.

Sisteme bildirimlerin il müdürlüklerince denetleneceğine işaret eden Pektaş, bu yükümlülüğü zamanında ve tam olarak yerine getirmeyenlere Çevre Kanunu uyarınca gerekli cezaların verilebileceğini dile getirdi.

- Yeni yatırım yapacak plastikçi için teşvik talebi

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu da poşet üreticilerinin bakanlıkça oluşturulacak sisteme, üretecekleri poşetin adedi, ebadı, kime sattıkları gibi bilgileri gireceğini vurgulayarak, "Bakanlık, marketlere de poşetleri hangi ebatta ve hangi üreticiden aldığını soracak. Poşet üretimine ve kullanımına ilişkin her türlü verinin bildirilmesi sağlanacak. Böylece çapraz kontrol yapılması amaçlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Poşet üreten firmaların, gelen bu uygulamayla küçülmeye gideceğine ya da farklı sektörlere kayabileceğine dikkati çeken Eroğlu, bu firmaların, getirilecek teşvikle yeni yatırım yapmalarının desteklenmesi gerektiğini anlattı.

Eroğlu, bakanlığın, eczane poşetleri yanında, logolu poşetlere ilişkin de düzenleme yapmasını beklediklerini belirterek, poşetlerde artık sadece barkod yer alacağını ifade etti. Uygulamayla marketlerin, ücretsiz verdikleri her bir poşetten 10 kuruş gelir elde etmesinin doğru olmadığını vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa'da sadece hafif poşetler ücretlendiriliyor. 50 mikronun üzerindeki kalın mağaza poşetleri kapsam dışında. Çünkü bu poşetler tek seferlik kullanılmıyor. Giyim mağazalarının verdiği 50 mikron üzerindeki kalın poşetlerin ücretlendirme dışında tutulması lazım. Aynı zamanda biyoplastik denen doğada kaybolan ürünler de uygulama dışında olmalı."

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