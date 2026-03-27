Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Basketbol: Haftanın programı - Basketbol Haberleri

        Potada haftanın programı belli oldu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 30. hafta karşılaşmaları yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 10:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Potada haftanın programı belli oldu!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta oynanacakken, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 30. hafta karşılaşmaları yapılacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şöyle:

        TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ

        Bugün:

        18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

        18.00 Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN (Muradiye)

        20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

        Yarın:

        13.00 Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

        15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

        29 Mart Pazar:

        REKLAM

        15.30 Anadolu Efes-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

        18.00 Karşıyaka-Mersin Spor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

        20.30 Bursaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

        TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

        Yarın:

        14.00 Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Koleji RAMS (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

        14.45 Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Gölbaşı)

        16.30 iLab Basketbol-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol (Beşiktaş GAİN)

        18.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (Kurtdereli)

        29 Mart Pazar:

        14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Gaziantep Basketbol (Kocaeli Atatürk)

        14.45 Konya Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Selçuklu Belediyesi)

        16.30 Göztepe-Çayırova Belediyesi (Altındağ Atatürk)

        30 Mart Pazartesi:

        18.30 Cemefe Gold Haremspor-MKE Ankaragücü Basketbol (Beylikdüzü)

