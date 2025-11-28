Pozantı Nerede ve Hangi İle Bağlıdır?

Pozantı, Adana iline bağlı bir ilçedir ve Akdeniz Bölgesi’nin kuzeydoğusunda konumlanır. Adana şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alır. İlçenin kuzeyinde Niğde ve Kayseri illeri, doğusunda Osmaniye ve Kahramanmaraş’a uzanan alanlar, batısında ise Adana’nın diğer ilçeleri bulunur. Bu konum Pozantı’yı hem karayolu hem de tarihî ticaret yolları açısından stratejik bir merkez hâline getirir.

Coğrafi Konumu ve İklim Özellikleri

Pozantı, Toros Dağları’nın eteklerinde yer alır ve dağlık bir coğrafyaya sahiptir. İlçenin rakımı yaklaşık 780 metre civarındadır. Pozantı’nın iklimi karasal ve Akdeniz iklimi etkilerini birleştirir; yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlı geçer. Bu iklim yapısı hem tarım hem de yerleşim açısından avantaj sağlar. İlçede ovalar, dağlar ve vadiler bir arada bulunur ve bu doğal çeşitlilik hem ekonomik faaliyetler hem de turizm açısından önemlidir.

Tarihî ve Kültürel Önemi

Pozantı, tarih boyunca farklı medeniyetlerin etkisi altında kalmıştır. Hititler, Romalılar ve Osmanlılar döneminden izler taşır. İlçede yer alan Pozantı Kalesi, bölgenin tarihî değerini gösteren önemli yapılar arasında yer alır. Pozantı, tarihî açıdan geçiş noktası olması sebebiyle ticaret ve askeri strateji açısından önemli olmuştur. Bölge halkının kültürel yapısı, tarihî mirasla iç içe gelişmiştir.