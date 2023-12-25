Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de Aston Villa liderlik şansını kaçırdı! - Futbol Haberleri

        Premier Lig'de Aston Villa liderlik şansını kaçırdı!

        Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1'de maçlara, hafta sonu devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 15:18 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aston Villa liderliği kaçırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa'nın yoğun bir ilgiyle takip edilen 5 büyük futbol ligleri arasında yer alan İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa'daki Ligue 1'deki karşılaşmalar hafta sonu devam edildi.

        İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        ARSENAL İLE LİVERPOOL, 1'ER PUANI PAYLAŞTI

        İngiltere Premier Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Arsenal, konuk olduğu Liverpool ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdürdü. Arsenal'in golünü, 4. dakikada Gabriel Magalhees, Liverpool'un golünü ise 27. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah kaydetti.

        REKLAM

        Sezonun formda ekibi Aston Villa, konuk ettiği Sheffield United ile 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı.

        Tottenham ise konuk ettiği Everton'ı 2-1'le geçerek zirve takibini sürdürdü.

        2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk şampiyonluğunu kazanan Manchester City'nin, yoğun programı nedeniyle Brentford'u konuk edeceği maç, ileri tarihe ertelendi.

        Premier Lig'de 18. hafta sonunda 40 puanlı lider Arsenal'i, 39'ar puan ve averaj farkıyla Liverpool ve Aston Villa, 36 puanla Tottenham, 34 puanla 1 maçı eksik Manchester City takip etti.

        LALİGA'DA REAL MADRİD LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

        Zirve mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da Real Madrid, 54. dakikada Nacho'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi tamamladığı maçta, deplasmanda Alaves'i 90+2. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 1-0 yenerek kritik bir galibiyete imza attı.

        Şampiyonluk mücadelesi veren Girona ise Real Betis deplasmanında 1-1 berabere kalarak haftayı zirvede tamamlama şansını kaçırdı.

        REKLAM

        Atletico Madrid, konuk ettiği Getafe ile 3-3 berabere kaldı. Barcelona ise ağırladığı Almeria'yı 3-2'lik skorla geçti.

        18. haftası oynanan LaLiga'da, 45'er puana sahip takımlardan Real Madrid birinci, Girona ikinci, 38'er puanlı takımlardan Atletico Madrid üçüncü, Barcelona dördüncü sırada yer aldı.

        LİDER INTER, ŞAMPİYONLUĞA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR

        Serie A'nın zirvesindeki Inter, 43. dakikada Yann Aurel Bisseck ve 78. dakikada Nicolo Barella'nın golleriyle ağırladığı Lecce'yi 2-0 mağlup etti.

        Şampiyonluk mücadelesi veren Juventus, deplasmanda Frosinone'yi 2-1 mağlup etti. Juventus'ta ilk kez 11'de maça başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve siyah-beyazlı ekipteki ilk gol sevincini yaşadı. Takımın diğer golünü ise 81. dakikada Dusan Vlahovic kaydetti.

        Kenan Yıldız (18 yıl, 233 gün), Juventus formasıyla Serie A'da gol atan en genç yabancı oyuncu oldu.

        Milan, Salernitana deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bologna ise ağırladığı Atalanta'yı tek golle geçti.

        REKLAM

        17. haftası oynanan ligde 44 puanlı Inter, 40 puanlı Juventus, 33 puanlı Milan ve 31 puanlı Bologna ilk 4'e giren takımlar oldu.

        NAMAĞLUP LİDER LEVERKUSEN, SCHİCK'İN GOLLERİYLE FARKLI KAZANDI

        Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, Çek oyuncusu Patrik Schick'in "hat-trick" yaptığı mücadelede, konuk ettiği Bochum'u 4-0'la geçti. Takımın diğer golünü, Victor Boniface kaydetti.

        Son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih, konuk olduğu Wolfsburg'u Jamal Musiala ve Harry Kane'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

        Sezonun istikrarlı ekiplerinden Stuttgart, ağırladığı Augsburg'u 3-0 yendi. Leipzig ise Werder Bremen deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

        Bundesliga'da 16 hafta sonunda Bayer Leverkusen 42 puanla ilk, bir maçı eksik Bayern Münih 38 puanla ikinci, Stuttgart 34 puanla üçüncü, Leipzig 33 puanla dördüncü sıranın sahibi oldu.

        PSG, MBAPPE'NİN GOLLERİYLE 3 PUANA ULAŞTI

        ​​Ligue 1'in 17. haftasında lider PSG, konuk ettiği Metz'i Kylian Mbappe (2) ve Vitinha'nın golleriyle 3-1 yendi.

        Zirve takipçilerinden Nice, ağırladığı Lens'i 2-0 mağlup etti. Monaco, Toulouse deplasmanından 2-1 galip ayrıldı. Brest ise konuk ettiği Lorient'i 4-0'la geçti.

        Ligde 40 puanlı PSG liderliğini sürdürdü. 35 puanlı Nice ikinci, 33 puanlı Monaco üçüncü, 31 puanlı Brest dördüncü sırada yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        "Bunlar mı Türkiye'nin en iyisi?"
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        İş kadınını öldürmüştü! İşte istenen ceza!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde
        Gözler asgari ücret ve vergi diliminde