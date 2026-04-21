Premier Lig'de küme düşen ilk takım Wolverhampton oldu!

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton Wanderers'ın küme düşmesi resmen kesinleşti.

Ligde kalma umutlarını son haftalara taşıyan Wolverhampton, West Ham United ile Crystal Palace arasında oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmanın ardından matematiksel olarak Premier Lig'e veda etti.

Sezon boyunca büyük hayal kırıklığı yaşayan Wolves taraftarları, takımlarının bitime 5 hafta kala ligin son sırasında yer almasına engel olamadı.

Wolverhampton, cumartesi günü Tottenham Hotspur ile Brighton & Hove Albion arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından küme düşmeyi o gün için ertelemişti. Ancak West Ham'in Palace deplasmanında aldığı 1 puanla puan farkını 16'ya çıkarması, Wolves'un gelecek sezon EFL Championship'te mücadele edeceğini kesinleştirdi.