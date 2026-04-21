        Haberler Spor Futbol İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım Wolverhampton oldu!

        Premier Lig'de küme düşen ilk takım Wolverhampton oldu!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Rob Edwards'ın ekibi, lige veda eden ilk takım oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Nisan 2026 - 00:18 Güncelleme:
        Premier Lig'de küme düşen ilk takım belli oldu!

        İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton Wanderers'ın küme düşmesi resmen kesinleşti.

        Ligde kalma umutlarını son haftalara taşıyan Wolverhampton, West Ham United ile Crystal Palace arasında oynanan ve golsüz sona eren karşılaşmanın ardından matematiksel olarak Premier Lig'e veda etti.

        Sezon boyunca büyük hayal kırıklığı yaşayan Wolves taraftarları, takımlarının bitime 5 hafta kala ligin son sırasında yer almasına engel olamadı.

        Wolverhampton, cumartesi günü Tottenham Hotspur ile Brighton & Hove Albion arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçın ardından küme düşmeyi o gün için ertelemişti. Ancak West Ham'in Palace deplasmanında aldığı 1 puanla puan farkını 16'ya çıkarması, Wolves'un gelecek sezon EFL Championship'te mücadele edeceğini kesinleştirdi.

        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        "Onlar İran'ın teslim olmasını istiyor"
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Serdal Adalı, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        "En az 20 puanımız hakem hatalarında gitti!"
        "En az 20 puanımız hakem hatalarında gitti!"
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş