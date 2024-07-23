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        Haberler Spor Futbol İtalya Premier Lig devinden Kenan Yıldız sürprizi - Futbol Haberleri

        Premier Lig devinden Kenan Yıldız sürprizi

        İngiltere Premier Lig devi, Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız'a gözünü dikti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 10:24 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:24
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        İtalya Serie A devi Juventus forması giyen Kenan Yıldız, pek çok Avrupa devinin de gözdesi. 19 yaşındaki genç yeteneğe, bu kez İngilizlerin talip olduğu iddia edildi.

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        La Gazzetta dello Sport muhabiri Fabiana Della Valle'nin haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea genç oyuncu için Juventus'un kapısını çaldı.

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        Transfer listesinin en başında Yıldız'ı bulunduran Chelsea, 19 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu haberin detayında yer alırken, Yıldız'ın Juventus'tan ayrılmak istemediği ve İtalyan ekibinin de Kenan'ı bırakmak istemediği belirtildi.

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        Bu nedenle de Chelsea'nin şimdilik transfer girişimlerini durdurduğu aktarıldı.

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        Öte yandan SportMediaSet adlı haber portalında yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Kenan Yıldız'a adeta hayran ve Juve de yeni takım projesinin merkezinde yer alıyor.

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