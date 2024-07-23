Premier Lig devinden Kenan Yıldız sürprizi
İngiltere Premier Lig devi, Juventus'un genç yeteneği Kenan Yıldız'a gözünü dikti
İtalya Serie A devi Juventus forması giyen Kenan Yıldız, pek çok Avrupa devinin de gözdesi. 19 yaşındaki genç yeteneğe, bu kez İngilizlerin talip olduğu iddia edildi.
La Gazzetta dello Sport muhabiri Fabiana Della Valle'nin haberine göre; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea genç oyuncu için Juventus'un kapısını çaldı.
Transfer listesinin en başında Yıldız'ı bulunduran Chelsea, 19 yaşındaki futbolcu için girişimlerde bulunduğu haberin detayında yer alırken, Yıldız'ın Juventus'tan ayrılmak istemediği ve İtalyan ekibinin de Kenan'ı bırakmak istemediği belirtildi.
Bu nedenle de Chelsea'nin şimdilik transfer girişimlerini durdurduğu aktarıldı.
Öte yandan SportMediaSet adlı haber portalında yer alan habere göre; Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta, Kenan Yıldız'a adeta hayran ve Juve de yeni takım projesinin merkezinde yer alıyor.