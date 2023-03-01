DHA

İstanbul'da beklenen yağışların gerçekleşmemesi, yaz aylarında susuzluk yaşanacağı endişesine neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "Eğer böyle devam ederse İstanbul'un çok büyük bir su sorunu olacak. Bu sene yaz mevsimi de geçtiğimiz 3 seneye göre daha sıcak geçecek. Bu geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sıcaklık artışlarıyla da ilgili değil, iklim değişikliği diyoruz" dedi. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz ise, "Bu kuraklık dönemini bir su kesintisi yaşatmadan atlatmaya çalışıyoruz. Minimum yağışlara göre yaptığımız simülasyonlarda, yaz dönemini de problemsiz atlatacağımızı hesaplıyoruz" diye konuştu.

"BU SENE YAZ MEVSİMİ DE GEÇTİĞİMİZ 3 SENEYE GÖRE DAHA SICAK GEÇECEK" İstanbul'da barajların ortalama doluluk oranlarını yüzde 35 olarak açıklandı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz kuraklık tehlikesini işaret etti Kurnaz, "İstanbul geçtiğimiz 2 ay içerisinde çok ciddi bir yağış almadı, almamaya da devam ediyor. Türkiye geneline baktığımızda da, Türkiye neredeyse en kurak ocak aylarından birini geçirdi. Ege Bölgesi, Samsun ve Van civarı dışında normal yağışını alan hiçbir yer yok. Öncelikle, Marmara Bölgesi dahil olmak üzere, normal beklentinin yarısından az yağış gerçekleşti. Bu çok ciddi bir kuraklığa işaret ediyor" dedi.

İstanbul'un bugün için çok ciddi bir su sorunu olmadığını belirten Kurnaz, "Bu böyle devam edecek olursa, İstanbul'a su sağlayan diğer kaynaklarda da bir azalma söz konusu olabilir. İstanbul şu an barajlarını kendi sularıyla doldurmuyor, bu barajların kendi çevresine düşen yağışla doldurmuyor. Çevreden gelen sularla dolduruyor, bir kısım Trakya'dan geliyor Istrancalar'dan bir kısım Melen'den geliyor. Bunların toplamı şu anda İstanbul'un barajlarını doldurmakta. Oralarda, nispeten daha su var. Bu sene, bugün, yarın diyerek uykumuzu kaçırmaya gerek yok ama uzun vadede büyük bir problem. Eğer böyle devam ederse İstanbul'un çok büyük bir su sorunu olacak. Bu sene yaz mevsimi de geçtiğimiz 3 seneye göre daha sıcak geçecek. Bu geçtiğimiz günlerde yaşadığımız sıcaklık artışlarıyla da ilgili değil, iklim değişikliği diyoruz" diye konuştu. İSTANBUL BARAJLARI ALARM VERİYOR: SON 9 YILIN EN DÜŞÜĞÜ!

TARİHİMİZİN EN AZ YAĞIŞINI ALDIĞIMIZ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz ise, "Son 20 yılın özellikle düzenli kayıtlarına baktığımız zaman, su dönemi olarak tarif ettiğimiz Ekim'den bu yana 5 aylık periyotta, tarihimizin en az yağışını aldığımız dönemini yaşıyoruz. Buna rağmen doluluk anlamında şu anda yüzde 35.5'lardayız. Öngörümüzde, bu dönemi bir su kesintisi yaşatmadan atlatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili de birtakım çalışmalarımız önceden devam ediyordu, bunların bir kısmını tamamladık. Yeni ilave çalışmalarımızla beraber su arzını kesintisiz olarak sağlamaya çalışıyoruz" dedi.