Futbol camiasının merak ettiği, bedelli askerlik yasasına göre futbolcuların hangi dönemlerde askerlik yapabileceğine dair önerilerini sunulduğu ve dernek çalışmalarının, futbol üzerine istişarelerin yapıldığı görüşmenin oldukça verimli geçtiği ifade edildi.

Ankara ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Hakan Ünsal; “Malumunuz bedelli askerlik yasası çıktı. Bizde yönetim olarak Milli Savunma Bakanlığı ile görüşerek futbolcularımızın lig maçlarından etkilenmemesi için neler yapılabilir diye ziyaret amaçlı bir görüşme yaptık. Ziyaretimiz oldukça samimi bir ortamda ve verimli geçti” dedi.

Ziyaret sonrasında ise Türkiye Cumhuriyeti Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ı da ziyaret eden Ünsal; “Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanımız Binali Yıldırım’ı ziyaretimiz bizim içinde sürpriz oldu. Mecliste bize eski milli futbolcumuz ve yeni dönem AK Parti İzmir Miletvekili seçilen Alpay Özalan eşlik etti. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, Mecliste olduğunu söyleyince, uygun olmaları halinde ziyaret etmek istediğimizi söyledik. Ve bu kadar yoğunluğun içinde bizi kabul ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Tamamen spontane oldu. Bu ziyaretten çok memnun kaldık. Başkanım sporu ve sporcuyu zaten çok seviyor. Ülkemize yatırım yaparken sporu da aynı şekilde destekledi. Bugün yapılan statları ve salonları görüyoruz. Bunun meyvelerini çok yakın bir zamanda alacağız inşallah. Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Bakanımız Binali Yıldırım’a Profesyonel Futbolcular Derneği olarak teşekkür ediyoruz” diyerek ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaretlerinde eski Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Spor Bakan Yardımcı Şeref Eroğlu ve Alpay Özalan’da eşlik ettiler.

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