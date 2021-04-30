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Propak Ambalaj, Constantia Flexibles'a satılıyor

Yıldız Holding iştiraklerinden Gözde Girişim çatısı altında faaliyet gösteren Propak Ambalaj'ın dünyanın en büyük 3'üncü esnek ambalaj şirketi Constantia Flexibles'a satışı için anlaşma imzalandı. KAP'a da bildirilen 120 Milyon Euro'luk anlaşmanın ardından, yasal onayların alınmasıyla birlikte hisse devri gerçekleşecek.

Propak Ambalaj, Constantia Flexibles'a satılıyor
HABERTURK.COM

Temelleri 1977 yılında atılan ve özellikle 2017'de Gözde Girişim bünyesine katıldıktan sonra güçlü bir büyüme gösteren Propak Ambalaj'ın, dünyanın en büyük 3'üncü esnek ambalaj üreticisi Constantia Flexibles'a satışı için anlaşma imzalandı.

Yıldız Holding'in girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Propak Ambalaj'ın toplam sermayesinin yüzde 100'ünü temsil eden paylarının satışı için, Constantia Flexibles ile 120 milyon Euro işletme değeri üzerinden satış anlaşması imzalandı. İmzalanan satış anlaşmasının ardından yasal onayların alınmasıyla birlikte, devir tarihinde hesaplanacak hisse bedeli üzerinden satış tamamlanacak. Bu satış sürecinde, Pragma'dan münhasır finansal danışmanlık hizmeti alındı.,

2017 yılında Yıldız Holding'in girişim sermayesi şirketi Gözde Girişim'in bünyesine katılan Propak, üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini ihraç ediyor. İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Fransa ve İskandinavya gibi toplam 24 ülkede 100'den fazla müşteriyle çalışan Propak Ambalaj, 40 bin metrekareyi aşan Düzce üretim tesisinde 360 kişi istihdam ediyor.

Yıldız Holding CEO'su Mehmet Tütüncü, Propak Ambalaj'ın Constantia Flexibles'a satışı hakkında şunları ifade etti: "Yıldız Holding'de ana faaliyet alanlarımız olan gıda ve perakendeye odaklanmaya devam ederken, girişim sermayesi şirketimiz Gözde Girişim aracılığıyla da potansiyel gördüğümüz alanlara yatırım yapıyoruz. Bünyemize kattığımız şirketleri güçlü Ar-Ge, inovasyon, üretim ve dağıtım kapasitemiz sayesinde geliştiriyor ve kârlı yatırımlara dönüştürüyoruz. Propak Ambalaj da bu anlamda çok önemli bir örnek sergiliyor. Özellikle Gözde Girişim'in bünyesine katılmasından itibaren kayda değer bir büyüme gösteren Propak şu anda 300 milyon metrekare flexo, 236 milyon metrekare rotogravür üretim kapasitesine sahip bulunuyor. 2017 yılında satın aldığımız Propak Ambalaj'ı bugün daha da verimli ve kârlı bir şirket olarak Constantia Flexibles'a devretmek üzere ilk adımı atmış bulunuyoruz. Gözde Girişim çatısı altında son yıllarda göstermiş olduğu başarılı performansı neticesinde Propak Ambalaj, esnek ambalaj sektöründe dünyanın en büyük 3'üncü şirketi olan Constantia Flexibles bünyesinde tam anlamıyla global bir oyuncu olacak. Propak'ın bu yeni dönemde daha da başarılı işlere imza atacağına inanıyor, satış anlaşmasının tüm taraflara hayırlı olmasını diliyoruz."

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