PSG: 5 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız devi PSG, evinde İngiliz temsilcisi Chelsea'yi 5-2 mağlup etti. PSG'ye çeyrek finale kalma yolunda avantajı getiren golleri Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Vitinha ve Khvicha Kvaratskhelia (2) attı. İki takım arasındaki rövanş maçı, 17 Mart Salı günü Chelsea'nin ev sahipliğinde oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi PSG ile İngiliz temsilcisi Chelsea, karşı karşıya geldi.
Parc des Princes'ta oynanan müsabakayı 5-2'lik skorla kazanan PSG, çeyrek finale yükselme yolunda avantaj elde etti.
PSG'ye galibiyeti getiren golleri 10'da Bradley Barcola, 40'da Ousmane Dembele, 74'te Vitinha, 86 ile 90+4. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia attı. Chelsea'nin gollerini ise 28'de Malo Gusto ile 57. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.
PSG ile Chelsea arasındaki rövanş maçı, 17 Mart Salı günü Londra'da oynanacak.
