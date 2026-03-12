Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi PSG: 5 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        PSG: 5 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız devi PSG, evinde İngiliz temsilcisi Chelsea'yi 5-2 mağlup etti. PSG'ye çeyrek finale kalma yolunda avantajı getiren golleri Bradley Barcola, Ousmane Dembele, Vitinha ve Khvicha Kvaratskhelia (2) attı. İki takım arasındaki rövanş maçı, 17 Mart Salı günü Chelsea'nin ev sahipliğinde oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2026 - 00:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 gollü maçta avantaj PSG'nin!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi PSG ile İngiliz temsilcisi Chelsea, karşı karşıya geldi.

        Parc des Princes'ta oynanan müsabakayı 5-2'lik skorla kazanan PSG, çeyrek finale yükselme yolunda avantaj elde etti.

        PSG'ye galibiyeti getiren golleri 10'da Bradley Barcola, 40'da Ousmane Dembele, 74'te Vitinha, 86 ile 90+4. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia attı. Chelsea'nin gollerini ise 28'de Malo Gusto ile 57. dakikada Enzo Fernandez kaydetti.

        PSG ile Chelsea arasındaki rövanş maçı, 17 Mart Salı günü Londra'da oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        Fatih'te bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        "Bu hakemlik hatasıdır!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        Trump'tan yeni açıklama: Savaş ben isteğimde bitecek
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        İsrail füzesi Türk TIR şoförünü hayattan kopardı!
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Altınları çalıp yaktılar! 5 gözaltı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        IEA: 400 milyon varil petrol piyasaya sürülecek
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Sadettin Saran tek tek açıkladı!
        Halkbank’tan açıklama
        Halkbank’tan açıklama
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        İran'dan Mücteba Hamaney açıklaması
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Babanın attığı demir oğlu öldürdü
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        Beşiktaş'ta hedef araya yarasız girmek!
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İran'dan Dünya Kupası kararı!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        Fon bültenlerini kaçırmayın
        Fon bültenlerini kaçırmayın