        Haberler Spor Futbol Fransa PSG: 5 - Rennes: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        PSG: 5 - Rennes: 0 | MAÇ SONUCU

        Fransa Ligue 1'in 15. haftasında PSG, evinde Rennes'i 5-0 mağlup etti. Khvicha Kvaratskhelia (2), Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ve Gonçalo Ramos'un golleriyle farklı kazanan PSG, puanını 33'e yükseltti. 74. dakikada Jeremy Jacquet'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Rennes ise haftayı 24 puanla tamamladı.

        Giriş: 07.12.2025 - 01:18 Güncelleme: 07.12.2025 - 01:18
        PSG'den 5 gollü galibiyet!
        PSG, Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Rennes'i ağırladı. Parc des Princes'ta oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla PSG oldu.

        PSG'ye galibiyeti getiren golleri 28 ve 67. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia, 39. dakikada Senny Mayulu, 88. dakikada Ibrahim Mbaye ve 90+1. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

        Öte yandan Rennes'te Jeremy Jacquet, 74. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 33'e yükseltti ve lider Lens ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Lens ise 24 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.

        Ligue 1'in 16. haftasında PSG, Metz'e konuk olacak. Rennes ise Brest'i ağırlayacak.

