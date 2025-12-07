PSG: 5 - Rennes: 0 | MAÇ SONUCU

PSG, Fransa Ligue 1'in 15. haftasında Rennes'i ağırladı. Parc des Princes'ta oynanan müsabakayı kazanan 5-0'lık skorla PSG oldu.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 28 ve 67. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia, 39. dakikada Senny Mayulu, 88. dakikada Ibrahim Mbaye ve 90+1. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti.

Öte yandan Rennes'te Jeremy Jacquet, 74. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte PSG, puanını 33'e yükseltti ve lider Lens ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Lens ise 24 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.