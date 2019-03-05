PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik tarafından yapılan açıklamada, Posta Ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesine peyder pey memur alımları yapılacağı aktarılmıştı. Yapılan bu açıklamanın ayrıntısında, memur alımlarının her sene 2023 senesine kadar 100 bin personel alım rakamı bitirilene kadar yürütüleceğine değinilmiş, toplamda 55 bin memur personel alım süreci gündeme getirilmişti. Peki, PTT memur alım başvuru şartları ne zaman? İşte detaylar...

PTT MEMUR ALIMLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT bünyesine memur alımlarının, çok yakın zamanda başlaması beklenmektedir. PTT' nin Türkiye' nin her noktasındaki şubelerini arttıracağı, her konuma 20 dk uzaklıkta olacak şekilde PTT şubelerinin vatandaşların hizmetlerine sunulacağı ifadelerine değinilmişti. Bu durumla alakalı olarak süreç işlemeye başladı ve PTT yeni şubelerini hızlıca tesis etmeye, hizmete açmaya başladı. Bu nedenden ötürü de PTT' nin yakın zaman içerisinde bir memur alım ilanı yayımlaması beklenmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLAR NELERDİR?

PTT doğrultusundan personel alım ilanları yayımlanmaya devam etmekte. Yayımlanan ilanlara göre personel alımlarında KPSS şartı aranmayacaktır. Aynı vakitte kamu personeli alımına dair genel şartlar belirtilirken müracaat detayları da adaylarla paylaşıldı.

PTT'den personel alımı müjdesi! PTT, KPSS şartı aranmaksızın bünyesine personel katacağını açıkladı . Milyonlarca bireyin beklediği güzel haber PTT'den geldi. PTT kendi içeriğinde istihdam etmek üzere 4500 TL maaşlar memur ve personel alımı yapacak.

KPSS'siz PTT İş Başvurusu - PTT bünyesine alınacak olan 5 bin personel alımında adaylara verilen göreve başlama süresi tarihiyle alakalı olarak sorunlar yaşanıyor. 2018/1 5 bin personel alımı sürecinde adaylara beklemeleri gereken süre açıklandı ve bir an önce görev başı yapmak isteyen adayları üzen haber geldi.

PTT MEMUR ALIMLARINDA HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Posta dağıtıcısı, gişe yetkilisi, büro memuru, şoför, tesisatçı, kaynakçı, aşçı gibi kadrolar üzerinden alımlar yapması bekleniyor. Bu alımlarla alakalı süreçlerin yakın zaman içerisinde netleşeceği, ilanların kamuoyuna duyurulacağı öngörülüyor

PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

PTT HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA AÇIK?

PTT şubeleri haftanın 5 günü açıktır. Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Bu saatler, kış aylarında ise 08.30/12.30 ve 13.30/16.30 şeklindedir. Saatler il ve ilçenin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. (Bazı merkezlerde 08.30/17.30 şeklinde olabilmektedir.).