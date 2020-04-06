AA

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlar, kendileri ve aile bireyleri için ücretsiz maske temin edebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ePttAVM.com üzerinden 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz sağlanan maskelerin, kargo gönderimleri PTT Kargo ile ücretsiz yapılacak.

FORM DOLDURMAK YETERLİ

Maske temini için https://maske.epttavm.com adresindeki formu doldurmak yeterli olacak.

Vatandaşların her hafta 5 adet maske alma hakkı bulunurken, ücretsiz maske temini, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşları kapsamayacak.