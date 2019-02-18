PUBG ve Fortnite gibi Battle Royale oyunlarının sayısı her geçen gün artıyor fakat hiçbiri bu iki devin pazar payına yaklaşamıyordu. 4 Şubat'ta ücretsiz bir biçimde yayınlanan Apex Legends, yalnızca 1 haftada 25 milyon indirilme sayısına ulaştı!



2 milyonun üzerinde eş zamanlı kullanıcıya da erişen Apex Legends, yaklaşık 2 haftada aldığı mesafe ile PUBG ve Fortnite için ciddi bir rakip olacak gibi gözüküyor.

Arkasında dünya devi Electronic Arts'ın (EA) bir stüdyosu olan Respawn Entertainment'ın bulunduğu oyun, PC'nin yanında Microsoft'un Xbox One'ı ve Sony'nin PS4'ü için de yayınlanmış durumda.

İNDİRMESİ ÜCRETSİZ AMA...

Hızla oyuncu sayısını artıran Apex Legends'ın yapımcıları, yeni karakterler ve silahlar eklemek için kolları sıvadı. Potansiyeli bir hayli yüksek gözüken oyunda, silah ve karakter özelleştirmeleri için oyun içi satın alımlar yapmanız gerekiyor.

Ancak yapımda kullanılan Apex Coins bir hayli pahalı. En düşük alım olan 1000 Apex Coins, yaklaşık 60 liraya karşılık geliyor. Apex Legends'ın en çok eleştirilen tarafı olan yüksek maliyetli oyun içi satın alımlar için EA'nin stratejisinin ne olacağı ise merak konusu.