Pek çok oyunda kullanıcıların yeteneklerini geliştirmek ve özellikleri test etmek amacıyla kullandıkları ‘Training Mode’ gelecek ay PUBG’ye eklenecek. Tanıtılan antrenman modunda oyuncuların ateş edebileceği bolca hedef olacak ve spesifik yetenekleri geliştirmek için özel alanlar sunacak.

Oyuncuların uzun zamandır beklediği yeni antrenman modunda geleneksel bir atış poligonu dışında paraşüt, atacılık, melee, parkur, yakın mesafe dövüş ve araç sürme gibi yetenekleri geliştirmek üzere özel alanlar olacak. Ayrıca teçhizat masaları ve özel sulu bölgeler bile antrenman modunda bulunuyor.

Antrenman modu sayesinde yeni oyuncular direk oyuna başlayarak tecrübeli rakiplerine yem olmak yerine önceden yeteneklerini geliştirebilir, kontrollere alışabilir veya mekanikleri öğrenebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ