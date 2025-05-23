QFlats, sigorta destekli kurumsal model olacak

QC İnşaat’ın MHR GYO ile hayata geçirdiği QFlats projesi, Quick Tower’da gerçekleşen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Kurtköy’de yükselecek olan proje, deprem mühendisliği analizleri, bina tamamlama sigortası ve kurumsal denetim süreçleriyle desteklenen iş birliği modeli sunuyor. Gayrimenkul geliştirmesini MHR GYO, inşaat müteahhitliğini ise Türkiye’nin köklü firmalarından Tepe İnşaat üstleniyor. Deprem teknik analizleri Allianz Teknik, bina tamamlama sigortası Quick Sigorta, Quick Sigorta adına proje koordinasyonu QC İnşaat tarafından yürütülürken, inşaat tüm riskler ve sorumluluk sigortaları ise Corpus Sigorta tarafından sağlanıyor. Proje yönetimi Entegre Proje Yönetim, mimari tasarımı ise Tago Architects tarafından gerçekleştiriliyor.

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YARINI DA GÜVENCE ALTINA ALIYOR

Projeye ilişkin konuşan Meher Holding CEO'su Levent Uluçeçen şunları söyledi:“Bugün burada attığımız imza, bir yapı projesinden çok daha fazlasını temsil ediyor. Sadece bir konut projesi başlatmıyoruz; aynı zamanda geleceğimiz için bir sorumluluk üstleniyoruz. QFlats, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları üretme vizyonumuzun bir yansıması. Bu vizyonu yalnızca QFlats’te değil; Türkiye’nin dört bir yanında, bina tamamlama sigortası teminatıyla destekleyeceğimiz projelerde de uygulamayı hedefliyoruz. Yapımı başka firmalarca üstlenilen ama bizim güvence sunduğumuz projelerle — Ordu’dan Ankara’ya kadar — depreme dayanıklı yapılar için çalışıyoruz.

Çünkü biz inanıyoruz ki, güvenli konut yalnızca bir mühendislik meselesi değil; aynı zamanda kurumsal bir güven modeliyle desteklenmesi gereken toplumsal bir sorumluluktur. Bina tamamlama sigortası gibi hayati bir güvencenin QFlats gibi projelere entegre edilmesi, hem sektörün hem toplumun dönüşümüne katkı sağlıyor. Bu modeli yaygınlaştırmak sadece bizim değil, tüm sigorta sektörünün ortak görevi.” REKLAM YENİ KÖPRÜ KURUYORUZ Meher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da “QFlats, doğrudan bir kentsel dönüşüm projesi değil; ancak hem güvenli konut üretimi hem de ön ödemeli konut satış süreçlerinde örnek alınması gereken bir modeldir. Bina tamamlama sigortası yalnızca bir poliçe değil, bütünsel bir güvenlik ve denetim sistemidir. Doğru proje yönetimi, sağlam teknik altyapı, güvenilir finansal analiz ve şeffaf mimari süreçlerle birlikte çalışır. Bu yaklaşım; yükleniciden yatırımcıya, konut alıcısından kamuya kadar tüm tarafların haklarını ve sorumluluklarını koruyan bir yapıyı ifade eder. Türkiye’de bu modeli hayata geçiren ilk sigorta şirketiyiz. Aynı zamanda uzun süredir dile getirdiğimiz gibi, biz inanıyoruz ki depremin sigortası kentsel dönüşümdür; kentsel dönüşümün sigortası ise bina tamamlama sigortasıdır. Kentlerimizi dirençli yapılarla buluşturmak zorundayız. Tüm sigorta sektörünün katılımıyla bu modeli yaygınlaştırarak, Türkiye’nin konut üretim süreçlerini daha güvenli, daha denetlenebilir ve sürdürülebilir hale getirebiliriz” diye konuştu.

REKLAM ÖNCEDEN ALINAN DOĞRU KARAR Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren ise şunları söyledi: “Deprem, rüzgar ya da yağmur kadar doğal bir olay. Mesele, bu doğallıkla nasıl yaşayacağımızı bilmekte. Bugün artık depremle yaşamanın bilincindeyiz. Önemli olan, yapıların güvenliğini bilimsel yöntemlerle test etmek ve bu güvenliği belgeleyebilmektir. Allianz Teknik olarak QFlats projesinde daha ilk adımdan itibaren risk mühendisliği perspektifini tasarım ve uygulama sürecine entegre ettik, deprem performans analizlerini gerçekleştirdik. Güvenli tasarımın, doğru uygulanmış mühendislik çözümlerinin ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmak için buradayız. QFlats, bilinçli adımların ve uzun vadeli vizyonun sonucudur. Biz de Allianz Teknik olarak, bilinçli adımların güvenli yapılar ve dayanıklı şehirler inşa edeceğine inanıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı olarak bu projede yer almak bizim için teknik kadar toplumsal bir sorumluluk anlamı da taşıyor.” REKLAM YÜKSEK STANDARTLI PROJE OLACAK Tepe İnşaat Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Vedat Köse de “QFlats, yalnızca güçlü bir yapı üretmekle kalmadığımız, aynı zamanda ulusal ve uluslararası regülasyonlara tam uyum sağlayarak yürüttüğümüz yüksek standartlı projelerden biri olacak. Türkiye bir deprem ülkesi ve biz bu gerçekle yaşıyoruz. Bu nedenle geliştirdiğimiz tüm projelerde, tasarımdan uygulamaya kadar her aşamada maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Quick Tower gibi önemli bir projede hem müteahhit hem proje koordinatörü olarak edindiğimiz deneyimin ardından, QFlats’te de paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul’dan Ankara’ya, yurt dışındaki projelerimize ve özellikle endüstriyel tesislere kadar, yürüttüğümüz tüm işlerimizde güvenlik, sürdürülebilirlik ve regülasyonlara uyum temel prensiplerimizdir. QFlats da bu yaklaşımımızın en güncel örneklerinden biri olacak” şeklinde konuştu.