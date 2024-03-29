Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Quaresma'nın Beşiktaş hayali! - Beşiktaş Haberleri

        Quaresma'nın Beşiktaş hayali!

        Ricardo Quaresma geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. Quaresma, kariyerini noktalamak istediği kulüp olarak ise Beşiktaş'ı işaret etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 12:48 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ülkemizde Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Ricardo Quaresma, kariyer planlamasına dair konuştu. Ülkesinde yayın yapan Canal 11'e konuşan Quaresma, futbolu bırakmak istediği takımı da açıkladı.

        2

        Doğru fırsat çıkması durumunda kariyerine devam etmek istediğini aktaran 40 yaşındaki Ricardo Quaresma, "Dürüst olmak gerekirse devam etmeye değer mi değmez mi şu an o aşamadayım. Her şey hoşuma giden bir şeyin ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı" ifadelerini kullandı.

        3

        Portekizli yıldız, "Kariyerini hangi kulüpte bitirmek istersin?" sorusuna ise "Mutlu olduğum yerlerden birinde noktayı koymak isterim. Porto, Sporting, Beşiktaş..." cevabını verdi.

        4

        Porto ve Sporting'de bunun mümkün görünmediğini bildiren Quaresma, "Bilmiyorum belki Beşiktaş'ta bu fırsata sahip olabilirim" şeklinde konuştu.

        5

        Beşiktaş formasını toplam 227 kez giyen Quaresma, Siyah-Beyazlılarda 38 gol, 77 asistlik istatistik yakalamıştı. Portekizli yıldız, Beşiktaş ile 2015-16 ve 2016-17 sezonlarında Süper Lig, 2010-11'de ise Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        3 katlı villada ceset: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada ceset: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Otobüs seferlerinde seçim ve bayram yoğunluğu
        Otobüs seferlerinde seçim ve bayram yoğunluğu
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Yunanistan'da peş peşe depremler!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        Beşiktaş'tan Almanya seferi!
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        "Her gün ölümü düşünüyorum"
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Efe kalıyor, Hamza gidiyor!
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?