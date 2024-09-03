Rade Krunic'te sıcak gelişme!

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Rade Krunic'in transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Boşnak orta saha oyuncusu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen iki teklifi geri çevirdi.

Kızılyıldız, Krunic’i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmek istiyor ve UEFA'nın belirlediği kadro bildirme süresi bugün sona eriyor.

Kızılyıldız, Krunic’i kadrosuna katabilmek için görüşmeleri hızlandırırken, taraflar arasında henüz nihai bir anlaşma sağlanmış değil. HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor.