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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rade Krunic'te sıcak gelişme! - Fenerbahçe Haberleri

        Rade Krunic'te sıcak gelişme!

        Rade Krunic, Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen teklifleri reddederek kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini gösterdi ve Kızılyıldız ile transfer görüşmeleri kritik bir aşamaya geldi. Kızılyıldız, UEFA'nın kadro bildirim süresinin sona ermesi öncesinde Krunic'i kadrosuna katmak için görüşmeleri hızlandırmış durumda

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 14:01 Güncelleme: 03.09.2024 - 14:01
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        Krunic'te sıcak gelişme!
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        Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Rade Krunic'in transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

        Boşnak orta saha oyuncusu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) gelen iki teklifi geri çevirdi.

        Kızılyıldız, Krunic’i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmek istiyor ve UEFA'nın belirlediği kadro bildirme süresi bugün sona eriyor.

        Kızılyıldız, Krunic’i kadrosuna katabilmek için görüşmeleri hızlandırırken, taraflar arasında henüz nihai bir anlaşma sağlanmış değil. HT Spor'dan Esra Köse'nin haberine göre görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtiliyor.

        Krunic'in, Kızılyıldız'ın teklifine sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesi için her iki tarafın da yoğun çaba gösterdiği belirtiliyor

        Önümüzdeki saatlerde transferle ilgili nihai kararın açıklanması bekleniyor. Kızılyıldız’ın, UEFA'ya kadro bildirimini yapabilmesi için Krunic transferini bugün sonuçlandırması gerekiyor.

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