        Radomir Djalovic'ten istifa sorusuna yanıt: Ben sıkı çalışmaya devam ediyorum - Kayserispor Haberleri

        Radomir Djalovic'ten istifa sorusuna yanıt: Ben sıkı çalışmaya devam ediyorum

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a sahasında 2-1 mağlup olan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, istifa edip etmeyeceğine dair sorulan soruya, "Ben sıkı çalışmaya devam ediyorum" diyerek yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 20:35 Güncelleme: 09.02.2026 - 20:35
        Radomir Djalovic'ten istifa sorusuna yanıt!
        Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, 2-1 yenildikleri Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

        "BUGÜN BURADA KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djalovic, cesur oynadıklarını ve birçok fırsat yakaladıklarını belirterek, "Rakibimiz ikinci defa ceza sahasına girdiğinde golü buldu. Sonra peşinden ikinci golü attılar. Geri dönmeye çalıştık. Önce 2-1 yapık, 2-2'yi bulmak için yüklendik. Ama ne yazık ki futbol böyle. Bu netice benim için de takım için de zor tabi ki. Bugün burada kaybetmeyi hak etmediğimizi söyleyebilirim. Bu mücadele hırsını sahaya yansıtırsak yüzde yüz olarak neticelerin geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        İSTİFA SORUSUNA YANIT

        Bir gazetecinin, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Djalovic, "Ben sıkı çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolda bunlar var böyle şeyler olabiliyor. Tabiki bizde bundan üzgünüz ama çalışmaya devam etmek zorundayız." yanıtını verdi.

        KOCAELİSPOR CEPHESİ

        Kocaelispor Teknik Sorumlusu Volkan Kazak ise, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Zor bir periyottan geçtiklerini söyleyen Kazak, kazanılan 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Maçla ilgili bir çok şey söyleyebiliriz. Çalışıyoruz. Biliyorsunuz analizler yapıyoruz. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Yedinci günde iki tane büyük maçtan sonra böylesine önemli bir deplasmanda inanılmaz bir mücadele verdiği için, oyuncularımızı kutluyorum. Bunun üstüne başka bir şey söylemeye de gerek olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

