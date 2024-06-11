Rafa Silva'nın yeni adresini duyurdular!
Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Benfica'nın yıldızı Rafa Silva'nın yenı takımı belli oluyor. Benfica'dan ayrılan yıldız futbolcunun Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştığı ileri sürüldü. İşte detaylar...
Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelen Rafa Silva hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Adı sık sık Fenerbahçe ile Galatasaray'la anılan Rafa Silva, Suudi Arabistan transfer olmaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan'da yayın yapan Ariyadhiah'ta yer alan habere göre Al-Shabab, Portekizli yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.
Rafa Silva ve Al-Shabab cephelerinin tüm konularda anlaşmaya vardığı belirtilen haberde, oyuncunun kendisini üç yıllığına Körfez ekibine bağlayacak sözleşmeye imzasını atacağı ifade edildi.
Haberde, Al-Shabab'ın 1 Temmuz'da lig yönetimi tarafından verilecek olan yeni bütçe onayını bekledikleri ve o tarihte transferin resmi olarak duyurulacağı da aktarıldı.
VITOR PEREIRA'NIN ÖĞRENCİSİ OLACAK
Al-Shabab'ta eski Beşiktaşlı Romain Saiss, Ivan Rakitic ve Yannick Carrasco gibi isimler de forma giyerken, takımı eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira çalıştırıyor.