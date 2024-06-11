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        Haberler Spor Transfer Rafa Silva'nın yeni adresini duyurdular! - Futbol Haberleri

        Rafa Silva'nın yeni adresini duyurdular!

        Transferde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Benfica'nın yıldızı Rafa Silva'nın yenı takımı belli oluyor. Benfica'dan ayrılan yıldız futbolcunun Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:37
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        Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Benfica'da forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesinin sonuna gelen Rafa Silva hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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        Adı sık sık Fenerbahçe ile Galatasaray'la anılan Rafa Silva, Suudi Arabistan transfer olmaya hazırlanıyor.

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        Suudi Arabistan'da yayın yapan Ariyadhiah'ta yer alan habere göre Al-Shabab, Portekizli yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı.

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        Rafa Silva ve Al-Shabab cephelerinin tüm konularda anlaşmaya vardığı belirtilen haberde, oyuncunun kendisini üç yıllığına Körfez ekibine bağlayacak sözleşmeye imzasını atacağı ifade edildi.

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        Haberde, Al-Shabab'ın 1 Temmuz'da lig yönetimi tarafından verilecek olan yeni bütçe onayını bekledikleri ve o tarihte transferin resmi olarak duyurulacağı da aktarıldı.

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        VITOR PEREIRA'NIN ÖĞRENCİSİ OLACAK

        Al-Shabab'ta eski Beşiktaşlı Romain Saiss, Ivan Rakitic ve Yannick Carrasco gibi isimler de forma giyerken, takımı eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira çalıştırıyor.

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        2016/2017 sezonunun başında transfer olduğu Benfica'nın forması ile toplamda 326 karşılaşmaya çıkan Rafa Silva, 94 gol ve 79 asistlik performans sergiledi.

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