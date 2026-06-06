Rafael Leao, Şili maçında Ivan Roman'a yumruk attı
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Şili'yi 2-1 yenen Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Rafael Leao, sürpriz bir harekete imza attı. İlk yarının sonlarında takım arkadaşı Joao Cancelo'ya faul yapan Şilili rakibi Ivan Roman'a yumruk atan Rafael Leao, 45+2. dakikada kırmızı kart gördü.
Giriş: 06 Haziran 2026 - 23:46 Güncelleme:
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçında Portekiz ile Şili kozlarını paylaştı. Mücadelede Portekiz Milli Takımı'nın hücum oyuncusu Rafael Leao, olay bir harekette bulundu.
Bir pozisyonda Portekizli Cancelo ve Şilili Roman karşı karşıya geldi.
Roman'ın Cancelo'ya faul yapmasının ardından Rafael Leao olaya dahil oldu.
Roman'a fiziksel tepki gösteren Leao, ileri giderek oyuncuya yumruk attı. Hakem Zufferli, Leao ve Roman'a kırmızı kart gösterdi.
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