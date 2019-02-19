5 | 11

Haberlere göre yanağıma botoks yaptırmışım! Yaptırsam çatıklarımı ve büyük burnumu yaptırırım ama gerek duymuyorum. Lanet olsun doğuştan karizmatiğim. Hayata karşı direncimi ve heyecanımı yitirmiyorum, hepsi bu.