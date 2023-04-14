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BİM 18 - 20 Nisan aktüel kataloğu yayınlandı!

BİM aktüel kataloğu ile güncel indirimler yayınlandı. BİM'de bayram fırsatları ile onlarca ürün satışa çıkıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta birbirinden çeşitli ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte, BİM aktüel kataloğu ile 18 - 20 Nisan indirimli ürünlerin fiyatları...

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  • RAFLARDA! BİM aktüel 18-20 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi: Bu hafta BİM'de neler var?

    Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, BİM aktüel 18-20 Nisan kataloğu ile fiyat listesi...
  • RAFLARDA! BİM aktüel 18-20 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi: Bu hafta BİM'de neler var?

    BİM AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

    Süpürge 2.699 TL

    Kulaklık Çeşitleri 59 TL

    Kulaklık 199 TL

    Işıklı Bluetooth Speaker 139 TL

    Karaoke Mikrofon 179 TL

    Gaming Mouse + Mousepad 99 TL

    Çocuk Kulaklığı 149 TL

    Kedi Desenli Baskül 119 TL
  • RAFLARDA! BİM aktüel 18-20 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi: Bu hafta BİM'de neler var?

    Kedi Figürlü Kulaklık 39 TL

    Elektronik Yazı Tahtası 129 TL

    Dönen Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 149 TL

    Beyaz Ankastre Set 4.299 TL

    Çay Makinesi 599 TL

    Çelik Termos 219 TL

    Katlanır Masa 199 TL

    Outdoor Termos 0,47 Litre 529 TL
  • RAFLARDA! BİM aktüel 18-20 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi: Bu hafta BİM'de neler var?

    Kapaklı Kavurma Sacı 32 cm 179 TL

    Büyük Derin Çelik Tencere 259 TL

    Organizerli Kahvaltılık 129 TL

    Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 65 TL

    Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 75 TL

    Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 85 TL

    Mutfak Gereçleri 19,50 TL
  • RAFLARDA! BİM aktüel 18-20 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi: Bu hafta BİM'de neler var?

    Desenli Mikser Kabı 32,50 TL

    Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TL

    Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TL

    Yuvarlak Tencere 1200 ml 27,50 TL

    Mısır Kovalı Pipetli Bardak 21,50 TL
  • RAFLARDA! BİM aktüel 18-20 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi: Bu hafta BİM'de neler var?

    Dekorlu Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

    Dekorlu Su Bardağı 3'lü 59 TL

    Desenli Meşrubat Bardağı 18,50 TL

    Cam Kupa 6'lı 59 TL
  • RAFLARDA! BİM aktüel 18-20 Nisan 2023 kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi: Bu hafta BİM'de neler var?

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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