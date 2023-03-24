Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri... İslam alemi için anlamı büyük olan Ramazan ayının ilk Cuma gününde vatandaşlar camilere akın ederek hutbe eşliğinde ibadetlerini yerine getirecekler. En yeni, resimli, anlamlı, dualı ve sureli Cumanız Mübarek Olsun mesajları ve sözlerini haberimizde paylaştık. İşte Ramazan ayına özel resimli, yeni, farklı ve anlamlı Cumanız Mübarek Olsun, Hayırlı Cumalar mesajları...