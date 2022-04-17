Bayram için geri sayım başlamışken Ramazan Bayram tatili 9 gün olacak mı? sorusu gündeme geldi. Mağfiret, bereket ve bağışlanma ayı olan Ramazan bu yıl 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan ayını ibadetle geçiren Müslümanlar, İslam Alemince bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nin ardından Ramazan Bayramı sevincini yaşayacak. Tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramının ne zaman ve kaç gün olacağını merak ediyor.